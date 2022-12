Matthijs de Ligt en Tyrell Malacia verklappen wie penaltykiller van Oranje is

Vrijdag, 2 december 2022 om 11:34 • Guy Habets

Tyrell Malacia en Matthijs de Ligt hebben tijdens een potje 30 Seconds hun mond voorbij gepraat over de penaltytests die de doelmannen van Oranje hebben gedaan. Het lijkt erop dat Andries Noppert, die al eerste keeper is tijdens het WK, ook op doel zal staan als er strafschoppen genomen gaan worden.

Na de bekendmaking van de definitieve selectie werd al gefluisterd dat Noppert de wetenschappelijke onderzoeken rond het tegenhouden van strafschoppen het beste doorstond. De Ligt en Malacia lijken dat tijdens hun partijtje 30 Seconds te bevestigen. "Noppert is... uhm, een penalty, als je die tegenhoudt?", vraagt de stopper van Bayern aan zijn ploeggenoot, die moet raden wat het woord is. "Penaltykiller!", roept Malacia meteen.

Dat was het goede antwoord en dus lijkt het erop dat Noppert binnen de selectie te boek staat als de doelman die strafschoppen moet keren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de Fries de strafschoppentests van Peter Murphy het beste doorstaan. Remko Pasveer en Justin Bijlow, die ook onderdeel uitmaken van de WK-selectie, hoeven dus niet te hopen op een glansrol tijdens een eventuele strafschoppenserie in de knock-outfase.

Op het WK van 2014, toen Louis van Gaal ook bondscoach was en Frans Hoek de knopen wat betreft keepers doorhakte, werd er voor de strafschoppenreeks tegen Costa Rica (0-0) in de kwartfinale nog gekozen voor een wissel. Tim Krul verving toen Jasper Cillessen en werd de held van Oranje door de spelers van los Ticos te bespelen en de beslissende penalty te pakken. Krul bedankte acht jaar later echter voor de penaltytests en kijkt nu dus thuis toe.