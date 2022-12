Dienstplichtige verdediger mag weg en keert per direct terug in Eredivisie

Vrijdag, 2 december 2022 om 10:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:03

Dominik Oroz keert per direct terug bij Vitesse. De 22-jarige verdediger was vanwege een dienstplichtprobleem verhuurd aan Sturm Graz, maar nu dat verholpen is, wordt het huurcontract met onmiddellijke ingang verscheurd. De terugkeer van Oroz is zeer welkom voor de Arnhemmers, daar ze dit seizoen al dertig tegentreffers om de oren kregen.

Tegen het einde van vorige jaargang begon het probleem zich aan te dienen voor Oroz. De mandekker was vergeten ontheffing aan te vragen voor zijn dienstplicht, en moest daarom vanaf april in zijn geboorteland Oostenrijk verblijven. Een huurtransfer naar Sturm Graz was zodoende de enige oplossing.

Nu zijn de problemen verholpen, waardoor Phillip Cocu een extra defensieve versterking mag verwelkomen voor de tweede seizoenshelft. Ook Benjamin Schmedes toont zich daarmee in zijn sas. "Het is prettig dat het gelukt is om Dominik in dit stadium van de winterperiode al terug te halen, aangezien hij nu vijf weken de tijd heeft om zich met het team zo goed mogelijk voor te bereiden op het tweede gedeelte van het seizoen. Zijn terugkeer vergroot de opties in de achterhoede", laat de technisch directeur van Vitesse optekenen op de clubwebsite.

De Arnhemmers maken vooralsnog geen bijster goed seizoen door en bungelen met dertien punten slechts twee punten boven de degradatiestreep. Slechts twee Eredivisie-clubs kregen meer doelpunten tegen: Excelsior (37) en FC Volendam (39). Het centrum werd de laatste twee wedstrijden gevormd door Ryan Flamingo en Enzo Cornelisse. Oroz kan mogelijk het benodigde slot op de deur vormen. De Kroatisch jeugdinternational speelde tot op heden 43 duels in het shirt van de Gelderlanders.