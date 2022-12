Trainerloos Groningen gooit handdoek voorlopig in de ring na vier keer ‘nee’

Vrijdag, 2 december 2022 om 10:51 • Guy Habets • Laatste update: 11:06

FC Groningen heeft Dennis van der Ree aangesteld als interim-trainer. De Trots van het Noorden is al een tijdje op zoek naar een nieuwe oefenmeester na het ontslag van Frank Wormuth, maar werd tot dusver al vier keer afgewezen. Om de zoektocht rustig voort te kunnen zetten, heeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus besloten om assistent-trainer Van der Ree voorlopig voor de groep te zetten.

Fledderus stuurde Wormuth op de eerste dag van de winterstop de laan uit en zoekt sindsdien naar een opvolger voor de Duitser. Om uiteenlopende redenen ving hij echter al bot bij Dick Lukkien, Joseph Oosting, Dick Schreuder en Peter Bosz. Nu de tweede seizoenshelft dichterbij komt, kiest Groningen voorlopig voor een interne oplossing. Van der Ree, die assistent was van Wormuth, wordt doorgeschoven en de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer kan in alle rust worden doorgezet.

Op de website van Groningen zegt Fledderus dat ook Van der Ree weet dat hij een tijdelijke aanstelling heeft gekregen. "Hij gaat die uitdaging graag aan en wij hebben er alle vertrouwen in dat Dennis met de expertise om hem heen FC Groningen goed kan voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Ondertussen onderzoeken wij verder de opties bij het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. Dennis weet dit en hij gaat – samen met de andere leden van de technische staf en de specialisten die we binnen FC Groningen in dienst hebben – met veel energie aan de slag met de huidige selectie."

Groningen staat momenteel vijftiende in de Eredivisie met twaalf punten uit veertien wedstrijden. De voorsprong op FC Emmen, dat zestiende staat en daarmee de eerste plek onder de degradatiestreep bezet houdt, bedraagt maar een punt. De noorderlingen hervatten de competitie op zondag 8 januari met een uitwedstrijd bij Excelsior en krijgen een week later Feyenoord op bezoek. Tussendoor moet er in de eigen Euroborg afgerekend worden met Spakenburg om door te mogen bekeren in de TOTO KNVB Beker.