Hans Kraay junior: ‘Had Ajax, PSV of Feyenoord die niet kunnen oppikken?’

Vrijdag, 2 december 2022 om 10:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:28

Japan gooit vooralsnog hoge ogen op het WK. De formatie van Hajime Moriyasu mat zich een status als absolute reuzendoder aan door zowel Duitsland als Spanje met 2-1 op de broek te geven. Bij WK Praat is er speciale aandacht voor Ritsu Doan en Ko Itakura, die beiden een Eredivisie-verleden hebben. Dat geen enkele top drie-club uit Nederland laatstgenoemde heeft geprobeerd te halen na zijn periode bij FC Groningen, verbaast Hans Kraay junior.

Doan was donderdag tegen Spanje als invaller goed voor de 1-1. Dat was een déjâ vu van ruim een week eerder, toen de ex-PSV'er tegen Duitsland ook al de gelijkmaker aantekende. Karim El Ahmadi noemt Doans WK-campagne daarom 'knap', zeker gezien het feit dat hij nooit een onuitwisbare indruk wist achter te laten in Eindhoven. "Ik vind hem niet heel opvallend, maar tegen de grote landen doet hij het wel goed."

Kraay jr. verlegt de aandacht liever naar ploeggenoot Itakura, die tussen 2019 en 2021 het shirt van Groningen droeg. "Met terugwerkende kracht is dat een hele goede verdediger. Aan de bal is hij ook niet heel slecht. Hij is voor vijf miljoen naar Borussia Mönchengladbach gegaan. Daar doet hij het ook weer heel goed. Had een top drie- of top vierclub in Nederland die niet kunnen oppikken?", vraagt de analist zich hardop af.

Presentator Jan Joost van Gangelen stelt 'of ze het dan niet net zo goed over Maya Yoshida kunnen hebben', die een verleden bij VVV-Venlo heeft. "Ja, maar Itakura hebben we natuurlijk heel veel gezien", brengt Kraay jr. in. Hij vervolgt: "Hij is goed aan de lucht, heeft een normale snelheid en doet geen gekke dingen aan de bal Had die bij PSV misstaan?" "Ik denk het niet", antwoordt tafelgenoot Hedwiges Maduro, "want hij was ook echt geliefd bij de supporters in Groningen."

Doan, Itakura en Yoshida kroonden zich met Japan tot groepswinnaar van Groep E. Daardoor staat er komende maandag een ontmoeting met Kroatië op het programma. De vicewereldkampioen van 2018 werd zelf tweede in Groep F, achter Marokko. Voor nummer drie van die groep België zit het WK er daarom al na drie wedstrijden op.