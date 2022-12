‘Uitgeschakeld? Als ik dat had geweten, had ik een hartaanval gekregen'

Vrijdag, 2 december 2022 om 09:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:28

Luis Enrique was donderdagavond enkel met zijn aandacht bij het veld. De Spaanse bondscoach was namelijk niet op de hoogte van dat la Roja drie minuten lang virtueel uitgeschakeld was, nadat Costa Rica op voorsprong was gekomen tegen Duitsland. Het is maar goed dat Enrique dat niet te weten kwam, zo zei hij zelf. "Anders had ik een hartaanval gekregen!'

Mistasten van Manuel Neuer bezorgde Costa Rica donderdag na zeventig minuten een 2-1 voorsprong. Tot de 2-2 van Kai Havertz in minuut 73 betekende dat dat niet alleen Duitsland, maar ook Spanje uitgeschakeld zou zijn. Enrique zag zijn ploeg op dat moment met 2-1 achterstaan tegen Japan, en had dus genoeg reden om zich alleen daarmee bezig te houden. De 52-jarige oefenmeester vertelde dan ook dat de virtuele eliminatie hem op dat moment compleet ontging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wat? Waren we uitgeschakeld? Dat wist ik niet, omdat ik gefocust was op de wedstrijd. Als ik dat had geweten, had ik een hartaanval gekregen", zei Enrique, die in het restant van de persconferentie na Japan - Spanje (2-1 verlies) zeer kritisch was op zijn ploeg. "Ik ben helemaal niet blij. In de rust zei ik al dat we voorzichtig moesten zijn tegen Japan, en meteen nadat de tweede helft begon stortten we in. Ik heb helemaal niets om te vieren."

'Een scheepswrak met een prijs'

De Spaanse media waren al even somber gestemd. Marca deed de vertoning van de nummer zes van de wereld af als 'een scheepswrak met een prijs' en wendde zich tot 'de Duitse redder': "Danke, Havertz!" Ook AS roemde de middenvelder van Chelsea, alsmede de onvoorspelbaarheid van het spelletje dat voetbal heet. "Dank je, voetbal, dat je ons gek maakt ondanks dat we je soms een tik willen verkopen. Dank je voor Japan - Spanje en Costa Rica - Duitsland, nog twee voorbeelden van die grootsheid die miljoenen fans deze dagen onmogelijk los kunnen maken van de televisie. Dank je voor wat we hebben, omdat de combinatie van de twee resultaten leidt tot het behalen van de laatste zestien, waar Marokko wacht."