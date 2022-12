‘Depay heeft Van Gaal publiekelijk in een onmogelijke spagaat gemanoeuvreerd’

Vrijdag, 2 december 2022 om 07:02 • Tom Rofekamp

Valentijn Driessen denkt dat Memphis Depay Louis van Gaal in een bijzonder lastig parket heeft gebracht met zijn uitspraken. De topschutter van Oranje zei na afloop van Nederland - Qatar (2-0 winst) dat hij het liefst een aanvalsduo met Steven Bergwijn vormt, met Cody Gakpo daarachter als nummer 10. Een dergelijke opmerking 'holt het gezag uit' van Van Gaal, zo oordeelt Driessen. Iets wat Oranje met de wedstrijd tegen de Verenigde Staten voor de deur volgens de chef voetbal van De Telegraaf niet kan gebruiken.

"Ik denk dat ik toch het liefst met Steven Bergwijn speel", liet Depay dinsdag optekenen door de krant. "Die is nog balvaster (dan Cody Gakpo, waarmee hij tegen Qatar de voorhoede vormde, red.) en dan kan Cody eroverheen komen." Driessen interpreteert de woorden van de aanvaller iets anders. "Anders vertaald: Depay wil niet met Davy Klaassen spelen, de Ajacied van wie Van Gaal bijzonder gecharmeerd is en die bijna bij alle Oranje-goals betrokken is", schrijft hij in zijn vrijdagse column.

Driessen betoogt dat Van Gaal het na de verklaring van Depay eigenlijk niet meer goed kan doen. "Keert Bergwijn, die op de eerste training na Depays uitspraak eindelijk wat flair toonde, terug in de basis, dan roept iedereen dat Van Gaal zich schikt naar de wensen van Depay. Dan is het Depay die de opstelling van Oranje bepaalt. Negeert Van Gaal de oproep van Depay, dan negeert hij zijn topscorer en assistkoning. Mag Van Gaal dan verwachten dat Depay de beste Depay laat zien, hoewel hij ongemakkelijk is met Klaassen in zijn rug? Terwijl Depay zich tegelijkertijd een excuus verschaft voor het geval hij faalt", luidt Driessens prevelement.

Zijn conclusie windt er dan ook geen doekjes om. "Depay heeft de bondscoach publiekelijk in een onmogelijke spagaat gemanoeuvreerd. Eentje die het gezag van Van Gaal uitholt. En die voer geeft aan interne discussies met spelers en staf en het heilige teamproces van de bondscoach ondergraaft. Niet lekker met Amerika voor de deur." Het favoriete aanvalsduo van Depay stond dit WK vooralsnog slechts 17 minuten op het veld. Hij en Bergwijn konden in de tweede helft van het duel met Senegal (0-2 winst) geen potten breken, alvorens laatstgenoemde geslachtofferd werd door Davy Klaassen.