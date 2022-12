Van Gaal gewezen op alternatief: ‘Hij heeft ongelofelijk veel schijt aan alles’

Vrijdag, 2 december 2022 om 00:13 • Wessel Antes • Laatste update: 00:45

Yassin Ayoub en Reda Kharchouch zijn zeer benieuwd of bondscoach Louis van Gaal tijdens dit WK nog een beroep gaat doen op Xavi Simons en Noa Lang. Het Excelsior-duo is overtuigd van de kwaliteiten van het tweetal, maar begrijpt ook dat de keuzeheer van het Nederlands elftal nog voorzichtig is. Ayoub zou het leuk vinden om Lang te zien spelen tijdens het WK, zo zegt hij te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone. “Het is wel een jongen die ongelofelijk veel schijt heeft aan alles.”

Ayoub vindt dat Nederland helemaal geen slechte groepsfase heeft gespeeld in Qatar. “Misschien ben ik heel positief ingesteld, maar ik vind dat Nederland het gewoon oké doet. Ze zijn door, en daar gaat het om in een toernooi. Je moet erin groeien. Kijk maar naar jongens als Gakpo, die groeien in het toernooi. Dat is goed voor zijn vertrouwen, maar ook voor zijn naam. Memphis Depay komt nu terug, hopelijk is hij gewoon superfit in die achtste finale.”

Op de vraag van presentator Justus Dingemanse, of Lang 'het Nederlandse voetbal weer een beetje heet kan maken', reageert Ayoub met een positieve noot over de buitenspeler van Club Brugge. “Het is wel een jongen die ongelofelijk veel schijt heeft aan alles, die niet versteld staat van zestig of zeventigduizend man. Hij raakt niet snel in paniek en heeft best wel een persoonlijkheid in de zin van: ik doe het. Dat kan best goed uitpakken.” Tot dusver wacht Lang nog op zijn eerste speelminuten in Qatar.

Kharchouch is ook benieuwd naar wat jongens als Lang, maar ook Simons, kunnen brengen. Al begrijpt de spits wel dat Van Gaal het rustig aanpakt met het tweetal. “Die andere spelers hebben echt al op grotere podia gespeeld”, aldus Kharchouch, die denkt dat Van Gaal voor een dilemma staat. “Gaat hij zich vasthouden aan die 5-3-2 om iedereen in zijn positie te brengen, of gaat hij met creatieve spelers spelen en jongere jongens de kans geven? Dat is de vraag op dit moment.”