Duitsers rouwen en schamen zich na uitschakeling: ‘We zijn een voetbaldwerg’

Donderdag, 1 december 2022 om 23:44 • Guy Habets

Duitsland is in rouw na de vroegtijdige uitschakeling van Die Mannschaft op het WK. De formatie van bondscoach Hansi Flick won weliswaar met 4-2 van Costa Rica, maar overleefde de poulefase alsnog niet. Dat had alles te maken met de verrassende zege van Japan op Spanje (2-1), waardoor de Aziaten als groepswinnaar doorgaan en Spanje tweede werd. De Duitse media reageren bedroefd.

'We liggen eruit! Wat pijnlijk!', zo kopt BILD. De toonaangevende krant zegt dat Duitsland zijn goede voetbalreputatie op eindtoernooien definitief te grabbel heeft gegooid. "Het is een schande! We dachten na het WK van 2018 in Rusland dat het niet erger kon, maar we weten sinds vandaag dat het wel erger kan. We hebben nu drie toernooien op rij niets laten zien. De voetbalwereld vreesde het Duitse toernooivoetbal, maar we zijn nu een voetbaldwerg geworden."

Ook de Süddeutsche Zeitung spreekt harde woorden. "Eruit! Het is voorbij! Alweer! Het was ook niet eerlijk on te verwachten dat Duitsland met zeven doelpunten verschil zou winnen om op die manier Spanje voor te blijven, maar we weten nu wel dat de belangrijkste conclusie is dat we het hebben vergooid tegen Japan. Statistisch gezien is dit het slechtste WK ooit voor Duitsland en dat is toch wel een hele pijnlijke statistiek."

Waar Die Welt ondertussen rept van een 'ongekend debacle', roept de Frankfurter Allgemeine Zeitung op tot een reorganisatie. Zij vinden dat er op bondsniveau veranderingen doorgevoerd moeten worden, omdat het zo niet verder kan voor onze oosterburen. "Het is voorbij op het WK van 2022. Vier jaar na de uitschakeling in de groepsfase in Rusland, die al historisch was, gaat het nu weer fout. Het voetbal in Duitsland staat opnieuw aan de afgrond."