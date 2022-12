VZ-analisten genieten: ‘Zijn energie en uitstraling: ik krijg er kippenvel van!’

Donderdag, 1 december 2022 om 23:10

Marokko behaalde donderdag de groepswinst in poule F door Canada met 1-2 te verslaan. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Canada - Marokko namen Yassin Ayoub en Reda Kharchouch plaats in de analistenstoel. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse nog eens na en bespraken ze alle zaken rond de historische prestatie van het Marokkaanse efltal.

Marokko stootte voor het eerst sinds 1986 door naar de finales van het WK. De twee analisten waren na het laatste fluitsignaal uitzinnig van vreugde, maar lieten de studio intact. Ayoub verwijst voorzichtig nog naar de rellen van zaterdag na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko (1-2). “Ik zou het helemaal begrijpen als mensen nu allemaal de straat op gaan, toeteren en vlaggen zwaaien. Als het maar veilig gebeurt.” Verder overheerst de trots voor het Marokkaanse elftal, dat slechts de vierde overwinning op een WK ooit behaalde. “Ik ben blij dat Marokko weer meetelt.”

Dat de Noord-Afrikanen bovenaan zouden eindigen in een poule met de nummer twee van de wereld en de finalist van het WK 2018, had Kharchouch vooraf niet gedacht. “Het is mooi dat je de underdog bent in deze poule en dan bovenaan eindigt. Wie had dat vooraf gezegd? Marokko is met de langste neus door”, concludeert hij lachend.



Desondanks keek het tweetal ongerust naar de tweede helft. “Die eigen goal viel op een slecht moment, net voor rust”, zag Ayoub. Vervolgens kwam Marokko nauwelijks meer onder de druk van Canada uit. “Ik hoopte dat ze de tweede helft dezelfde intenties zouden hebben. Aan de bal, het spel proberen te bepalen. Nu moesten ze tot het gaatje gaan. Dan kan het zomaar anders lopen als België ook nog scoorde (in de wedstrijd tegen Kroatië, red.).”

Bondscoach Walid Regragui wijzigde zijn elftal vooraf op één positie. Selim Amallah maakte plaats voor Abdelhamid Sabiri. Een goede wissel, vond Kharchouch. “Je zag dat hij het spel maakte op het middenveld. Vooral met Amrabat erachter, die eigenlijk alles opruimt.” De controlerende middenvelder kon opnieuw rekenen op louter lovende woorden. “Het is fijn voor Ziyech en Ounahi. Een speler die graag dribbelt, kan de bal wel eens kwijtraken. Amrabat zit daar zo kort op, dan valt er als middenvelder een last van je schouders.”

Ayoub, die bij Utrecht samenspeelde met Amrabat, genoot ook. “Bij hem weet je dat 50/50-ballen 80/20-ballen worden. Verdedigend is hij goed, maar als er ruimtes komen, kan hij met zijn rushes aan de bal lopen. In de 85e of 90e minuut kan hij nog zestig meter doorsprinten.” Ayoub denkt dat de middenvelder nog een stap hogerop kan. “Hij heeft echt een over-mijn-lijk-mentaliteit: ’Het maakt niet uit wat mensen van me vinden. Ik ben de beste.’ Als hij zo doorgaat bij Marokko is de absolute top haalbaar voor hem.”

Reda Kharchouch en Yassin Ayoub zijn dit jaar ploeggenoten bij Excelsior.

De gasten voorspellen ook dat een grote club zich nog meldt voor Hakim Ziyech. De linkspoot maakte de openingstreffer en oogt in zijn sas bij de Marokkaanse ploeg. “Zijn energie en uitstraling. Ik krijg er kippenvel van”, zegt Kharchouch. “Hoe hij uitdraagt dat hij zo trots is en weer bezig is met wat hij leuk vindt. En dat hij zo veel minuten kan maken na een x aantal maanden met weinig speeltijd. Hij laat zien dat hij kwalitatief goed is voor een elftal. En dat linkerbeen is goud waard.” Ayoub sluit zich aan bij de lofzang en zag hem strijden voor wat hij waard was. "Je ziet ook dat Ziyech er in de 75e minuut helemaal doorheen zit. Als er nu geen club bij hem aanklopt, kijken ze met een andere bril naar de wedstrijd. Weet je wat ik mooi zou vinden? Als Erik ten Hag hem terughaalt.”

Buiten de individuele klasse van de Leeuwen van de Atlas zien de Excelsior-spelers een hecht team dat zijn bijnaam eer aandoet. “Dat is de kracht van Marokko, ze vechten echt als Leeuwen van de Atlas”, zegt Ayoub. Spits Youssef En-Nesyri was tegen Canada de belichaming van die tomeloze inzet. Dankzij zijn doorjagen maakte Ziyech de 0-1. “Ik zou niet op die bal gelopen hebben”, benadrukt Kharchouch. “Hij doet dat altijd.”

In de achtste finale treft Marokko Spanje, dat na de nederlaag tegen Japan tweede in groep E werd. Mocht het zo ver komen, dan kan Oranje de tegenstander in de halve zijn. Hoe verhouden deze ploegen zich tot elkaar? “Als je naar de kwaliteit kijkt, zie je wel dat Nederland veel verder is dan Marokko”, denkt Kharchouch. Ayoub ziet echter een wapen bij de Marokkanen dat niet veel ploegen dit toernooi evenaren. “Ik vind Marokko dit WK een van de best georganiseerde ploegen.”