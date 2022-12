'PSV moet Ihattaren honderd procent zeker nog een kans geven, waarom niet?’

Donderdag, 1 december 2022 om 22:48 • Wessel Antes • Laatste update: 00:37

Reda Kharchouch en Yassin Ayoub zouden het begrijpen als PSV verzoent met Mohamed Ihattaren. Dat zegt het Excelsior-duo te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Afgelopen woensdag bevestigde journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat de twintigjarige linkspoot dolgraag zou willen terugkeren in Eindhoven. Kharchouch en Ayoub begrijpen Ihattaren, en denken dat hij weer als vanouds kan worden in het Philips Stadion.

“Met alle respect, maar het blijft een goede speler”, aldus Kharchouch, die hem 'honderd procent zeker' nog een kans zou geven als hij de leiding zou hebben bij PSV. “Hij kan nog steeds wedstrijden bepalen.” De spits vindt het vervelend dat er vaak negatief over Ihattaren wordt gesproken. “Tegenwoordig wordt alles in de media opgenomen. Tien à twintig jaar geleden had je dit waarschijnlijk niet eens meegekregen en dat is nadelig voor hem. Maar hij heeft ook laten zien dat hij fit kan worden en is nog vrij jong, voetballen kan hij als geen ander.”

Ook Ayoub zou Ihattaren graag weer in een stadion zien schitteren. “Ik ben echt een fan van hem en zijn speelstijl. Ik hou van de manier waarop hij voetbalt, met een bepaalde flair. Zijn linkerbeen lijkt een beetje op die van Ziyech, heel speciaal.” De middenvelder vraagt zich af of Ihattaren de juiste mensen om zich heen heeft gehad sinds zijn vertrek bij PSV. “Ik weet niet of er iemand écht met hem heeft gesproken, of hij écht het hele verhaal heeft verteld. Ik denk het niet, en ik denk ook niet dat Mohamed een vervelende jongen is.”

Ayoub vindt het begrijpelijk dat Ihattaren er moeite mee heeft om zelfkritisch te zijn. “Ik vind dat ook logisch. Wanneer er van alle kanten op je geschoten wordt, ga je een beschermende rol innemen. Wanneer hij het nieuws leest, is alles over Mohamed Ihattaren negatief. Als persoon doet dat iets met je. Je kan wel zeggen dat je daar lak aan hebt, maar dan lieg je.”

Op de vraag of een traject bij Jong PSV onder Adil Ramzi geschikt zou zijn, reageert Ayoub met verbazing. “Waarom bij Jong? Hij heeft toch goed met Ruud van Nistelrooij gewerkt?”, aldus de middenvelder, die van mening is dat Eindhoven de juiste omgeving is voor Ihattaren. “Misschien ziet hij nu in dat hij terug moet naar zijn basis, en zijn basis is eigenlijk zijn hele jeugd bij PSV geweest. Daar is hij groot geworden. Ik denk dat hij zich daarom zo uitspreekt, over dat hij terug wil. Ik weet niet of PSV het gaat doen, maar ik denk dat er niemand is die hem beter kent dan PSV.”