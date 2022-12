Rafael vindt plots afscheid Müller ongepast: ‘Niemand zit hier op te wachten'

Donderdag, 1 december 2022 om 22:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:48

Thomas Müller lijkt live op tv zijn afscheid bij de nationale ploeg te hebben aangekondigd. De aanvallende middenvelder zei het niet met zoveel woorden, maar noemde de uitschakeling een 'catastrofe' en richtte zich na afloop van de gewonnen WK-wedstrijd tegen Costa Rica (4-2) tot de Duitse fans en bedankte ze voor de afgelopen jaren. Het toernooi voor Duitsland zit erop nadat Japan verrassend met 2-1 van Spanje won en zo de weg naar de knock-outfase blokkeerde voor de mannen van bondscoach Hansi Flick.

Müller liet zich tegenover Das Erste uit over zijn toekomst bij de nationale ploeg. "Als dit mijn laatste wedstrijd was, is het een enorme eer geweest. We hebben samen ongelooflijke momenten meegemaakt. In iedere wedstrijd probeerde ik mijn hart op het veld te laten. Ik heb het met liefde gedaan", zei de 33-jarige routinier van Bayern München.

Rafael van der Vaart, die als analist in de studio van de NOS zat, reageerde vol verbazing op de woorden van Müller en de wijze waarop hij zijn ogenschijnlijke afscheid aankondigde. “Vind je dit niet een beetje raar?”, vroeg hij aan presentator Sjoerd van Ramshorst. “Je bent net uitgeschakeld op het WK, dan zit er toch niemand te wachten op Thomas Müller die de fans gaat bedanken? Wat kan mij dat nou schelen, ja toch!”

Müller beleefde in 2014 zijn absolute hoogtepunt bij de nationale ploeg. In de finale van het WK werd toen afgerekend met Argentinië door een doelpunt van Mario Götze. In de historische halve finale tegen Brazilië (7-1) nam Müller de openingstreffer voor zijn rekening. Tijdens dat toernooi in Brazilië kwam Müller vijf keer te scoren, waardoor hij een grote bijdrage had in de eindzege. Tot op heden kwam hij 120 wedstrijden in actie voor Duitsland, waarin hij 44 keer doel trof.