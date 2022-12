Duitsland strandt na een knotsgekke ontknoping weer in de groepsfase

Duitsland is na een knotsgekke laatste speelronde in Groep E op het WK uitgeschakeld. De oosterburen zouden naar alle waarschijnlijkheid genoeg hebben aan een zege op Costa Rica en slaagden in die opzet (4-2), maar uiteindelijk bleek dat niet genoeg te zijn. Omdat Japan er op het andere veld in slaagde om van Spanje te winnen, zit het toernooi voor de Duitsers er na de groepsfase al op.

Heel Duitsland riep de afgelopen dagen om een basisplaats voor Leroy Sané. De aanvaller van Bayern München viel zeer verdienstelijk in tegen Spanje en werd door Hansi Flick inderdaad beloond met een plekje bij de eerste elf voor het allesbepalende treffen met Costa Rica. Die ploeg, waar Bryan Ruiz opnieuw op de bank plaats moest nemen, trad zoals te doen gebruikelijk aan met vijf verdedigers en hoopte vooral op uitbraken. Die Mannschaft greep echter meteen het initiatief.

De buren wilden koste wat het kost aan een vroeg doelpunt komen en die viel ook. Nog voor het aanbreken van de tiende minuut kopte Leroy Sané een perfect aangesneden voorzet vanaf links van David Raum in de verre hoek en hielp Duitsland daarmee virtueel alvast aan plek twee in de groep. Omdat Spanje even later ook op voorsprong kwam tegen Japan, leek de buit al vroeg binnen en dat maakte dat de mannen van Flick in slaap gesust werden. Op Jamal Musiala na, die actief bleef zoeken naar een doelpunt, deden de Duitsers plots rustig aan.

Vlak voor rust kregen ze bijna het deksel op de neus, ware het niet dat Manuel Neuer een fabelachtige redding in huis had om Keysher Fuller in de één-op-één het scoren te beletten. De doelman hield daarmee zijn ploeg op de been en redde vooral Antonio Rüdiger, die in de aanloop naar die grote kans voor de Costa Ricanen blunderde. Aan het begin van de tweede helft kregen de Duitsers alsnog de rekening gepresenteerd, maar dan van de Japanners. Die draaiden een 1-0 achterstand tegen Spanje immers om in een 2-1 voorsprong en duwden Duitsland daarmee van plek twee af.

Dat betekende dat de wereldkampioen van 2014 plotseling afhankelijk was van Spanje en zelf ook nog een doelpunt bij zou moeten maken om in de race te blijven. Die situatie bleek koren op de molen van het stug verdedigende Costa Rica. Die ploeg bleef rustig wachten en counterde na een uur spelen zelfs naar de 1-1. Yeltsin Tejeda kopte van dichtbij een rebound in nadat Joel Campbell nog op Neuer stuitte en maakte daarmee de opgave voor Flick en zijn mannen nog een stuk moeilijker.

Meteen werd de aanval gezocht door Duitsland en dat sorteerde ook effect. Kans op kans werd bij elkaar gespeeld en Keylor Navas, de doelman van Costa Rica, zag tot drie keer toe een bal naast zich op de paal belanden. Het gekkenhuis werd echter pas echt compleet toen de formatie uit Midden-Amerika via Juan Pablo Vargas zelfs op voorsprong kwam. De invaller kreeg de bal toevallig tegen zich aan na het mistasten van Neuer en zorgde er daarmee voor dat Costa Rica virtueel in de volgende ronde stond. Spanje en Duitsland zouden dan naar huis kunnen.

De equipe van Flick sloeg echter meteen terug. Kai Havertz prikte raak na een misverstand in de defensie bij Costa Rica (2-2), maar Duitsland had nog twee goals én hulp van Spanje nodig om door te kunnen gaan. De tijd tikte echter weg en de situatie werd nijpender en nijpender voor de oosterburen. Vijf minuten voor tijd prikte Havertz na een scherpe voorzet van Serge Gnabry echter alsnog de 3-2 tegen de touwen en toen Niclas Fullkrüg de marge vlak voor tijd naar twee bracht, was het voor Duitsland alleen nog hopen op een Spaanse goal. Die viel echter niet meer en dus gaan de Duitsers voor het tweede achtereenvolgende WK na de groepsfase naar huis.