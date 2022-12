Japan wint Groep E na sensationele overwinning op Spanje

Japan heeft donderdagavond voor veel sensatie gezorgd in Groep E van het WK. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu was verrassend genoeg met 2-1 te sterk voor Spanje en verzekerde zich daarmee van groepswinst. La Roja moet door de nederlaag genoegen nemen met een tweede plek in de poule, terwijl Duitsland, dat een minder doelsaldo heeft dan de Spanjaarden, is uitgeschakeld.

Bondscoach Luis Enrique voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van het duel met Duitsland (1-1). Achterin kwamen César Azpilicueta, Pau Torres en Alejandro Baldé in de ploeg voor respectievelijk Dani Carvajal, Aymeric Laporte en Jordi Alba. Voorin maakten Marco Asensio en Ferran Torres plaats voor Álvaro Morata en Nico Williams. Ritsu Doan krijgt geen basisplek in het team van Moriyasu, terwijl voormalig verdediger van VVV-Venlo Maya Yoshida en Ko Itakura (FC Groningen) wel in de startopstelling stonden.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Japan. Sergio Busquets verloor in het eigen zestienmetergebied de bal aan Daizen Maeda, waarna de bal via een carambole voor de voeten van Junya Ito belandde. Vanaf de hoek van het vijfmetergebied schoot de rechtervleugelspeler in het zijnet. Aan de overzijde was het voor Spanje bij de eerste serieuze mogelijkheid direct raak. Aan de rechterkant van het veld kreeg César Azpilicueta alle ruimte een voorzet te bezorgen bij de ongedekte Morata, die van dichtbij binnenknikte: 0-1.

Ruim tien minuten later stichtte Spanje wederom groot gevaar. Na een zorgvuldige opbouw van achteruit belandde de bal via Pedri en Gavi voor de voeten van Morata, die met een diagonale schuiver een doelpoging waagde maar keeper Shuichi Gonda redding zag brengen. Waar Spanje in het eerste bedrijf nog niet werd afgestraft voor het slordige spel, sloeg Japan na rust wél genadeloos toe. In de 48ste speelminuut kwam de bal na slordig uitverdedigen voor de voeten van de zojuist ingevallen Doan, die hard uithaalde en via de vuisten van Unai Simón doel troef: 1-1.

Enkele minuten later kwam Japan op 2-1. De bal leek aan de linkerkant van het doel van Simón over de achterlijn te gaan toen Kaoru Mitoma de bal voorzette op Ao Tanaka, die op de doellijn binnentikte. Hoewel het doelpunt in eerste instantie werd afgekeurd, rectificeerde arbiter Victor Gomes na tussenkomst van de dienstdoende videoscheidsrechter zijn beslissing: treffer goedgekeurd. Japan kwam in de zeventigste minuut zelfs dicht bij de 3-1. Na een versnelling van Kaoru Mitoma over de linkerflank bezorgde hij de bal voor de voeten van Takuma Asano, die verkeerd uitkwam met zijn passen en naast schoot.

In het restant van de wedstrijd parkeerde Japan de bus en moest Spanje een doorbraak forceren. Hoewel de Spanjaarden meermaals in de buurt van het vijandige doel kwamen, bleef Gonda alert en hield hij, samen met de Japanse defensie, zijn land op de been.

