‘Ik vond het heel jammer dat Feyenoord mij geen kans heeft gegeven’

Donderdag, 1 december 2022 om 22:15 • Wessel Antes • Laatste update: 22:43

Yassin Ayoub baalt ervan dat hij weinig kansen heeft gekregen van Giovanni van Bronckhorst in zijn tijd bij Feyenoord, zo zegt de middenvelder van Excelsior in het programma Leeuwen van Voetbalzone. De 28-jarige linkspoot stond tussen 2018 en 2020 onder contract bij de Rotterdamse club, maar kwam onder Van Bronckhorst nauwelijks aan spelen toe.

Ayoub kijkt dan ook met bittere gevoelens terug op zijn periode in Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk speelde de controleur slechts 23 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists. “Het is jammer. Misschien ben ik wel een persoon die ongeduldig is. Ik wil gewoon altijd spelen. Ik kwam ook vanuit een situatie waarin ik alles speelde. Ik had iets van 150 of zelfs 160 wedstrijden voor FC Utrecht gespeeld. Dan is het heel jammer dat je wordt gehaald met een bepaalde bedoeling, maar uiteindelijk geen kans krijgt.”

Kijkend naar zijn periode in De Kuip verwijt Ayoub zichzelf weinig. “Zeker in het begin viel het me op dat het echt niet aan mij lag. Ik ben best wel een kritisch persoon, ook naar mezelf toe. Misschien klinkt dat niet zo, maar dat ben ik echt. Ik vroeg me heel vaak af: doe ik iets verkeerd? Dan ga je twijfelen als speler en merk je hoe belangrijk het is om een trainer te hebben die het in je blijft zien. Een trainer die je het gevoel geeft en ook zegt: je komt er wel, heb het geduld.”

Presentator Justus Dingemanse vraagt vervolgens of Van Bronckhorst hem dat vertrouwen heeft kunnen geven, waarop de steunpilaar van Excelsior een helder antwoord in petto heeft. “Dat heb ik niet gehad, nee”, aldus Ayoub, die Van Bronckhorst anderzijds wel begrijpt. “De spelers die hij toen had, hebben hem heel veel gegeven. Hij is kampioen geworden met ze en dan heb je een bepaald respect voor die spelers, maar dat vond ik heel moeilijk. Juist omdat ik ook werd gehaald uit een situatie waarin ik alleen maar speelde en mijn stempel drukte. Ook bij Feyenoord als ik inviel, je kan de statistieken terugkijken. Ik heb het best aardig gedaan met heel weinig minuten.”

Toch koestert Ayoub geen wrok naar Van Bronckhorst. “Het is geweest. Ik draag niemand haat toe. Ik gun iedereen geluk en plezier in het leven. Ik vind het dan ook jammer voor Van Bronckhorst dat hij is ontslagen bij Rangers, want vorig jaar heeft hij het best aardig gedaan. Zo zie je dat iedereen in een carrière, zowel een trainer als een speler, moeilijke momenten kent.”

