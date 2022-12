Problemen stapelen zich op voor Juventus: UEFA kondigt onderzoek aan

Donderdag, 1 december 2022 om 20:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:06

De UEFA gaat een onderzoek instellen naar Juventus. De Europese voetbalbond kondigt aan te gaan kijken naar mogelijke overtredingen van de Financial Fair Play-regels van de club uit Turijn. Maandag werd al bekend dat het voltallige bestuur van Juventus per direct opstapte, onder wie voorzitter Andrea Agnelli en vice-voorzitter Pavel Nedved.

De Club Financial Control Body First Chamber (CFCB) stelt het onderzoek in. Het controlerend orgaan van de UEFA gaat zich richten op met name twee zaken. Zo wordt bekeken of Juventus transfersommen kunstmatig opvoerde, wat vooral bij ruildeals zoals die van Arthur Melo en Miralem Pjanic in 2020 gebeurd zou zijn. Ook wordt onderzocht of spelers die na de uitbraak van de coronapandemie afzagen van hun salaris alsnog zwart werden doorbetaald. De CFCB sloot in augustus nog een akkoord met Juventus over het geldbedrag dat de club zou mogen uitgeven om binnen de limieten van de Financial Fair Play te blijven.

Indien de CFCB tot de conclusie komt dat Juventus de regels heeft overschreden, kunnen de Financial Fair Play-betalingen worden stopgezet. Ook kunnen er dan verdere sancties worden opgelegd aan de huidige nummer drie van de Serie A. Maandag wisten meerdere Italiaanse bronnen al te melden dat een onderzoek naar valsheid in geschriften en fraude, genaamd Prisma, de aanleiding zou zijn van de onverbiddelijke beslissing van het bestuur om massaal op te stappen.

La Vecchia Signora zou volgens de rechtbank in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben gesjoemeld met de boekhouding. Juventus is al tijden een verdachte hoofdrolspeler in het onderzoek. De CONSOB, de Italiaanse instantie die belast is met het toezicht op financiële activiteiten, heeft onlangs om opheldering gevraagd aan de club. In april werd al bekend dat de aanklager betaald voetbal in Italië een boete van 800.000 euro eiste voor Juventus. Ook werd geëist dat Agnelli een jaar zou moeten worden geschorst. Ook de andere bestuursleden kregen toen een mogelijke schorsing aan hun broek.