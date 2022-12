Rafael van der Vaart hoort kritiek op Oranje en hekelt ‘gevoelige mensjes’

Donderdag, 1 december 2022 om 19:58 • Guy Habets

Rafael van der Vaart vindt dat de mensen in Spanje niet kunnen incasseren. De analist van de NOS, die tijdens zijn actieve loopbaan voor Real Madrid speelde en zelf Spaanse familie heeft, reageert daarmee op de woorden van een voormalig collega van studiogast Edwin Winkels. De journalist van het Algemeen Dagblad kreeg tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Qatar een berichtje van een Spaanse kennis.

Winkels, die woon- en werkzaam is in Spanje en lang voor een Spaanse krant heeft geschreven, kreeg van een voormalig collega een berichtje met de vraag of Nederland 'ooit al eens zo'n slechte selectie heeft gehad'. Van der Vaart vindt het opmerkelijk dat die opmerking juist uit Spanje afkomstig is. "Kun je je nog herinneren dat ik een keer iets zei over Spanje? Op het vorige EK was dat. Ze hadden toen gewoon een slecht elftal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die opmerkingen vielen toen niet goed in Zuid-Europa. "Toen ik dat zei, werden ze opeens allemaal pislink", weet Van der Vaart zich nog te herinneren. De gewezen aanvallende middenvelder begrijpt dan ook niet dat de collega van Winkels zich zo negatief uitlaat over Oranje. "Nu gaan ze dan ineens Nederland aanvallen! Het zijn hele gevoelige mensjes daar hoor, dat merk ik ook aan mijn familie."

Het Spaanse nationale elftal speelt donderdagavond om winnaar te worden van Groep E. La Roja neemt het op tegen Japan, terwijl Duitsland een overwinning op Costa Rica nodig heeft om mee te gaan naar de volgende ronde. Onze oosterburen verloren op de openingsdag verrassend van Japan (2-1) en speelden vervolgens met 1-1 gelijk tegen Spanje. De mannen van bondscoach Luis Enrique wonnen eerder met 7-0 van Costa Rica.