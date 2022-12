Ajax, PSV en Feyenoord moeten bijleggen om kunstgras te verbieden

Donderdag, 1 december 2022 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:10

Europees spelende Nederlandse clubs zijn bereid om de overgang van kunstgras naar natuurgras te helpen bekostigen, zo meldt de Eredivisie CV donderdag. De organisatie geeft aan dat er op de vergadering van vennoten constructief is gesproken over de natuurgras-verplichting en dat de Eredivisieclubs de sportieve maatregelen hebben ondersteund. De Eredivisie CV geeft ook aan verder te willen professionaliseren door onder meer een technisch directeur aan te stellen.

"Op de vergadering werd tevens constructief gesproken over (de verplichting tot) natuurgras in de Eredivisie vanaf 2025", valt er te lezen in een statement. "Alle clubs omarmen het spelen op echt gras. Nu wordt gezocht naar een passende oplossing om dit financieel mogelijk te maken. Daartoe zijn de Europese spelende clubs andermaal bereid een financiële bijdrage te leveren. Dat nu gaat verder worden uitgewerkt onder leiding van Eredivisie CV." De Eredivisie telt momenteel vier clubs die hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen: SC Cambuur, FC Emmen, FC Volendam en Excelsior.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Nederland was Heracles Almelo de eerste profclub die over ging op kunstgras, in 2003. Het is geen toeval dat er na de degradatie van die club naar de Keuken Kampioen Divisie stappen worden gezet om het kunstgras uit te bannen, aangezien Heracles de afgelopen jaren vaak een veto uitsprak. Na de club uit Almelo volgden veel andere clubs, meestal om kosten te besparen, maar daar komt dus een einde aan. In oktober werd al bekend dat het spelen op natuurgras in de Eredivisie vanaf het seizoen 2025/26 verplicht wordt.

De aanstelling van een technisch directeur is wel nieuw. "De Eredivisie heeft de uitgesproken ambitie om de zesde competitie van Europa te worden en te blijven", zo wordt er gesteld. "Hiertoe is de Eredivisie voortdurend op zoek naar beleid en maatregelen, sportief en economisch, die aan dit doel kunnen bijdragen. In het verlengde van voorgaande wil de Eredivisie CV de organisatie zelf ook verder professionaliseren. Een volgende, logische stap, in de verdere professionalisering van de Eredivisie is het aanstellen van een persoon met een sportief technische achtergrond, die sportief-technische dossiers kan oppakken." De Eredivisie CV doelt daarbij op zaken als de competitieopzet, competitiekalender, ondergrond, sportieve data, jeugdopleidingen en de transferwindow.