Jan Vertonghen is geïrriteerd en wil niets horen over ‘oude’ Rode Duivels

Donderdag, 1 december 2022 om 18:55 • Guy Habets

Jan Vertonghen vindt niet dat de spelers van België te oud waren om een goed toernooi te kunnen spelen in Qatar. De verdediger van Anderlecht, die donderdagmiddag met de Rode Duivels niet voorbij Kroatië kwam (0-0) en derhalve de groepsfase op het WK niet overleefde, stelt dat het spel tegen de vice-wereldkampioen goed was en dat de Belgen het al eerder hebben laten liggen.

Na een krappe 1-0 zege op Canada en een nederlaag tegen Marokko (0-2) had België een overwinning op Kroatië nodig om door te stoten naar de laatste zestien op het WK. Zo ver kwam het niet. Mede door een aantal pijnlijke missers van invaller Romelu Lukaku bleef het bij 0-0 en eindigen onze zuiderburen op plek drie in de groep. "Dat doet pijn", zegt Vertonghen tegen de NOS. "Zeker na een wedstrijd als deze. Je hebt het gevoel dat je het niet verdient om eruit te gaan, maar we hebben het hier ook niet laten liggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat er sprake zou zijn van animositeit binnen de spelersgroep wordt door Vertonghen bestreden. De voormalig Ajacied stelt dat die verhalen zwaar overdreven zijn. "Het was chaos, maar meer vanbuiten dan vanbinnen. Vanbinnen viel het echt wel mee. Ik heb het erger meegemaakt, het was echt niet zo slecht dat we niet met elkaar door een deur konden of niet met elkaar op een veld konden staan. Dat hebben we vandaag toch wel laten zien."

Joep Schreuder stelt vervolgens dat er vaak is gesproken over de 'te oude' spelers van België. Dat zint de 35-jarige verdediger niet. "Het is een makkelijk excuus als het niet goed gaat, maar we hebben laten zien dat het niet aan oud zijn lag. Je moet feiten beoordelen. De leeftijd van de spelers staat mooi op een papiertje, maar daar hebben we niet veel van gemerkt." De Belgische bond zal in ieder geval zonder bondscoach Roberto Martínez gaan evalueren om erachter te komen waar de uitschakeling wel aan lag. De Spanjaard liet op de persconferentie weten op te stappen als bondscoach van België.