Een onvoldoende en een acht voor groepswinnaar Marokko

Donderdag, 1 december 2022 om 18:00 • Kevin van Buuren • Laatste update: 18:14

Marokko is erin geslaagd om als groepswinnaar te eindigen na een winstpartij tegen Canada (1-2). In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Canada - Marokko namen Yassin Ayoub en Redan Kharchouch plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Marokkaanse elftal.

In de tweede helft maakte Canada de dienst uit. Marokko werd veelvuldig onder druk gezet en een harde kopbal van Atiba Hutchinson leek de gelijkmaker te betekenen. De bal ging via de onderkant van de lat echter niet volledig over de doellijn. Ayoub zag het met lede ogen aan. “Je loopt alleen maar achter de feiten aan in die tweede helft, de tweede helft was echt matig van Marokko.“ Kharchouch bejubelt het publiek na de prestatie. “Ze fluiten bij iedere bal die Canada heeft. Ze spelen echt een grote rol.”

De rapportcijfers van Reda Kharchouch na Canada - Marokko.

Canada werd voornamelijk gevaarlijk over de linkerkant. De tegenhangende rechterkant van Marokko krijgt dan ook de mindere cijfers. Beide heren geven een 5 aan Nayef Aguerd en een 5,5 aan Achraf Hakimi. Laatstgenoemde krijgt kritiek van de analisten.“Hij is erg passief”, zegt Ayoub over de verdediger van Paris Saint-Germain. Kharchouch licht een specifieke actie uit waar de rechtsback de bal te lang vasthield. “Hij is zo laconiek”, verzucht hij. Mazraoui wordt bestempeld als grootste lichtpunt in de defensie. “Hij speelde eerst vaak op rechtsback bij Marokko, maar hij doet het zo goed op links”, zegt Kharchouch.

De rapportcijfers van Yassin Ayoub na Canada - Marokko.

Op het middenveld werd opnieuw geheerst door Sofyan Amrabat. De 26-jarige controleur krijgt opnieuw ruime voldoendes: 7,5 en een 8. “Hij groeit altijd in de wedstrijd”, zegt Ayoub. De Excelsior-speler zag met name in de eerste helft een andere belangrijke pion. “Abdelhamed Sabiri maakte het verschil. Hij was altijd beschikbaar.” Kharchouch vult aan. “Hij leed ook bijna geen balverlies." Azzedine Ounahi kon eveneens op lovende woorden rekenen van Ayoub. De middenvelder kon zich in voorgaande wedstrijden niet onderscheiden. "Hij heeft zich heel goed herpakt. Ik ben trots op hem."

Beide heren zagen Ziyech opnieuw beslissend zijn met een goal, maar vonden En-Nesyri de opvallendste naam in de aanval. Hij krijgt een 8. “Hij is de aanleiding voor de eerste, én de tweede goal. Dan maakt het niet meer uit wat je doet; je krijgt altijd een voldoende.” Ayoub zag de spits ontzettend hard werken voor zijn land. “Kijk waar hij op een gegeven moment staat te verdedigen, op rechtsback! Prachtig man.”