België is mede door catastrofale misser Lukaku klaar in Qatar

Donderdag, 1 december 2022 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:02

België moet een streep zetten door zijn WK-droom. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez werkte een solide wedstrijd af, maar kwam niet tot scoren tegen Kroatië: 0-0. Invaller Romelu Lukaku kwam met een inzet op de paal en een reuzekans in de slotfase nog wel heel dichtbij. Kroatië wist vooraf dat een punt voldoende zou zijn en plaatst zich dus voor de knock-outfase. Marokko wist zich na de 1-2 zege op Canada eveneens van de volgende ronde te verzekeren.

Kroatië verscheen ten opzichte van het met 4-1 gewonnen duel met Canada ongewijzigd aan de aftrap. Dat betekende dat Marko Livaja wederom de vervanger was van Nikola Vlasic, die in de openingswedstrijd tegen Marokko nog basisspeler was en toen geblesseerd uitviel. Bij België vielen er wel wijzigingen te noteren. Zo werden Michy Batshuayi en Eden Hazard naar de bank verwezen en moest de niet geheel wedstrijdfitte Lukaku wederom als reserve beginnen. Leandro Trossard en Dries Mertens waren daarom wel basisklanten. Al na zeven seconden had Kroatië op voorsprong kunnen staan. Een lange bal van Luka Modric kwam terecht bij Ivan Perisic, die naar binnen kapte en maar rakelings naast schoot.

De Kroaten waren in de beginfase de betere partij, maar zagen België bijna op voorsprong komen. Een voorzet van Mertens bleek echter net te scherp voor Yannick Carrasco. Even later had Mertens zelf de score kunnen openen na een scherpe pass van Kevin De Bruyne. De linkspoot zag zijn schot met binnenkant rechts ruim over gaan. Aan de andere kant werd Andrej Kramaric geschampt door Carrasco, wat leidde tot een strafschop. Scheidsrechter Anthony Taylor kreeg echter van de VAR te horen dat er sprake was van buitenspel en besloot de strafschop na het zien van de beelden te annuleren. Naarmate de rust dichterbij kwam nam België het initiatief in handen. Zo werd het dreigend via Mertens en De Bruyne, maar leverden hun voorzetten niets op. Diep in blessuretijd vloog een volley van Josip Juranovic naast.

België was de betere partij maar miste voorin stootkracht. Martínez besloot daarom om Mertens in de rust te wisselen voor Lukaku. De spits van Internazionale werd vrijwel direct in stelling gebracht door De Bruyne, die zag hoe Lukaku het leer uit een lastige hoek in de handen van Dominik Livakovic kopte. Aan de andere kant testte Mateo Kovacic de reflexen van Thibaut Courtois, die het schot van de middenvelder van Chelsea tot hoekschop verwerkte. Kroatië werd vervolgens wederom dreigend via Modric en Marcelo Brozovic, maar opnieuw stond Courtois paraat. Aan de andere kant trof Lukaku de paal, nadat De Bruyne even daarvoor op Livakovic stuitte. Een minuut later kopte Lukaku over, nadat Livakovic niet bij een voorzet van De Bruyne kon.

Aan de andere kant was Modric dicht bij de 1-0, maar kon Courtois zijn poging richting de rechterhoek keren. Martínez bracht Jeremy Doku en Youri Tielemans in het veld in een poging de verlossende openingstreffer alsnog te maken. Op aangeven van Thomas Meunier tikte Lukaku even later naast. Eden Hazard werd pas in de 87e minuut het veld in gestuurd en de aanvaller van Real Madrid zag zijn broertje Thorgan in blessuretijd een bal bij de tweede paal neerleggen, waar Lukaku geen raad mee wist. In de vier minuten aan blessuretijd wist België de openingstreffer niet meer te forceren.

