Cristiano Ronaldo is niet aanwezig bij laatste groepstraining Portugal

Donderdag, 1 december 2022 om 17:21 • Mart van Mourik

Cristiano Ronaldo is een twijfelgeval voor de laatste groepswedstrijd van het WK voor Portugal. Woensdag ontbrak de 37-jarige aanvaller mogelijk bij de groepstraining van de ploeg van bondscoach Fernando Santos en de kans bestaat dat hij het duel met Zuid-Korea aan zich voorbij moeten laten gaan. “We weten nog niet of hij erbij is”, spreekt Santos op de persconferentie daags voor de wedstrijd over de speelkansen van Ronaldo.

"Het is nog niet duidelijk of hij fit is”, reageert de bondscoach desgevraagd over de fitheid van Ronaldo. “Ik kan ook niet zeggen of het fifty-fifty is of hij kan spelen, maar we zullen zien. Hij maakt in ieder geval deel uit van de groep van twintig spelers die in actie kan komen. Als hij niet kan spelen is het voor ons ook geen probleem, want in de vorige twee groepsduels werd hij gewisseld. Uiteraard ligt er een plan klaar voor als hij niet mee kan spelen.”

Ronaldo was in het openingsduel met Ghana belangrijk voor Portugal door de openingstreffer te verzorgen. In de tweede groepswedstrijd - tegen Uruguay - dacht de aanvaller eveneens de score te openen, maar tot zijn eigen verbazing werd het doelpunt toegekend aan Bruno Fernandes. Laatstgenoemde verzorgde de ‘voorzet’ vanaf de linkerkant die uiteindelijk direct binnenviel zonder dat Ronaldo de bal raakte.

Portugal is praktisch zeker van de eerste plek in Groep H en kan alleen nog tweede eindigen als er verloren wordt van Zuid-Korea en Ghana (met ruime cijfers) wint van Uruguay. “Winnen en bovenaan eindigen in onze groep is cruciaal, want dan hebben we een extra dag om te herstellen”, aldus Santos, die ondanks zijn ambities lijkt te gaan rouleren in het laatste groepsduel. “Om de vier dagen spelen is zwaar, spelers worden moe en ervaren vermoeidheid. Vermoeidheid leidt tot stress en stress leidt tot blessures”, besluit de keuzeheer.