Schreuder complimenteert aanwinst: ‘Gooit de schroom steeds meer van zich af’

Donderdag, 1 december 2022 om 17:05 • Noel Korteweg

Francisco Conceicão en Ahmetcan Kaplan maken tijdens het trainingskamp van Ajax in Marbella indruk op Alfred Schreuder. Het jonge tweetal kwam afgelopen zomer over van respectievelijk FC Porto en Trabzonspor, maar maakte nog niet veel speelminuten onder Schreuder. De Amsterdammers bereiden zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft en het bevalt de trainer van Ajax wat hij tot nu toe ziet.

“Geduld is een belangrijk aspect. Natuurlijk is dat niet makkelijk voor een speler, maar ik vind dat Francisco dat goed oppakt. In het begin was hij nog wat bleu, maar inmiddels gooit hij de schroom steeds meer van zich af”, begint Schreuder in gesprek met Voetbal International. De negentienjarige Portugees is met zijn dribbels gevaarlijk op de flanken en etaleert dat in Marbella. “Hij kan een man uitspelen, heeft diepte in zijn spel en is doelgericht.”

“Zijn doelpunt tegen Rangers was een mooi voorbeeld van deze mix. Deze week op trainingskamp is goed voor hem, maar ook voor Owen Wijndal.” De twee Ajacieden komen elkaar in veel duels tegen op de training. “Ze bijten zich in elkaar vast, voelen weerstand en intensiteit en moeten op hoog tempo handelen.” Conceicão speelde dit seizoen pas 97 minuten in de competitie, terwijl Kaplan wegens een blessure nog helemaal niet in actie kwam. De Turkse verdediger is inmiddels helemaal hersteld. “Kaplan is een complete speler met heel veel talent”, zegt Schreuder.

“Hij kan de opbouw verzorgen, heeft een prima inspeelpass en is een goede kopper. Zowel verdedigend als aanvallend. Nu hij weer fit is en maximaal belast kan worden, kan hij weer stappen gaan maken”, sluit de Ajax-trainer af. De Amsterdammers spelen aanstaande zaterdag een oefenduel tegen Blackburn Rovers, terwijl volgende week woensdag FC Volendam de tegenstander is. De Eredivisie wordt op 8 januari hervat met een uitwedstrijd tegen NEC.