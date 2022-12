FC Groningen is helemaal klaar met Ngonge: aanvaller uit selectie gezet

Donderdag, 1 december 2022

Cyriel Ngonge mag vertrekken bij FC Groningen, zo maakt de club in een statement op de clubwebsite bekend. De Trots van het Noorden schrijft dat de aanvaller per direct mag vertrekken en dat hij daarom geen deel meer uitmaakt van de eerste selectie. In september werd Ngonge ook al uit de selectie gezet, maar keerde daarna alsnog terug. Nu is de maat vol voor FC Groningen.

Ngonge heeft in de Euroborg nog een doorlopend contract tot medio 2025, maar zal dat dus niet uitzitten. De Belg traint tot hij een nieuwe club heeft gevonden bij de Onder 21 van de club. In een reactie op de clubwebsite laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus kort zijn licht schijnen over de situatie. "Cyril is een talentvolle speler, maar hoewel hij hierop veelvuldig is gewezen voldoet hij niet aan de normen en eisen die wij stellen aan het trainen en voetballen bij FC Groningen.”

Cyril Ngonge mag per direct vertrekken bij FC Groningen. De aanvaller maakt geen deel meer uit van de eerste selectie. ? https://t.co/QpXtAMJOEy — FC Groningen (@fcgroningen) December 1, 2022

In september hield Ngonge zich niet aan de 'gestelde normen' van de club en werd hij veroordeeld tot het spelen met de Onder 21-selectie. "Wij hebben op dit moment de nodige uitdagingen en één daarvan is het groepsproces", zei toenmalig trainer Frank Wormuth. "Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Wij hebben doelen gesteld en om die te bereiken, moet iedereen aan de gestelde norm voldoen. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm."

Op 27 september, een kleine drie weken na zijn schorsing, werd Ngonge weer in genade aangenomen. Na meerdere gesprekken met de technische staf werd besloten tot zijn terugkeer in het eerste. “We hebben de afgelopen periode veelvuldig met Cyril gesproken en een aantal gesprekken gevoerd waarbij ook een sportpsychiater van de club en een mentaal begeleider van Cyril aanwezig was", liet de Duitse trainer toen weten. Ngonge kwam dit seizoen tot drie goals en twee assists.