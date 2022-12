Berghuis praat na lange tijd weer over pikante transfer en dankt leermeester

Donderdag, 1 december 2022 om 16:19 • Wessel Antes • Laatste update: 16:46

Steven Berghuis heeft na lange tijd weer gesproken over zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. In een uitgebreid interview met Voetbal International komt de ‘heftige’ periode uit zijn leven weer ter sprake. De dertigjarige aanvaller zegt een hoop te hebben geleerd van alle commotie die is ontstaan, maar neemt ook de tijd om Robin van Persie te bedanken voor zijn lessen.

De transfer komt opnieuw ter sprake wanneer Berghuis wordt gevraagd of hij leest wat de media over hem schrijven. “Zeker de laatste jaren is er veel over mij gezegd en geschreven, maar ik heb ermee leren omgaan. Dat geeft veel rust. Je krijgt steeds beter in de gaten hoe het werkt en wat voor jou het beste is. Dat is prettig. Ik maak me niet meer zo snel druk. Ik heb door de jaren heen natuurlijk wel het één en ander meegemaakt”, aldus de linkspoot, doelend op alle hectiek rondom zijn pikante transfer.

Berghuis zegt geleerd te hebben hoe te relativeren gedurende zijn carrière. “Ik heb overal geknokt voor mijn plek. Mijn passie voor voetbal houdt me overeind. In moeilijke periodes, na een teleurstellende wedstrijd, altijd en overal. Dan ga ik de volgende dag trainen en denk ik: Lekker, er staat weer een nieuwe wedstrijd voor de deur. Ik heb dit al een miljoen keer gedaan, de volgende keer zal het weer beter gaan. Dat vertrouwen in mezelf heb ik opgebouwd.”

De 42-voudig international heeft in dat proces veel geleerd van Van Persie, met wie hij bij Feyenoord te maken had als speler en spitsentrainer. “Deze voortgang is langzamerhand tijdens mijn carrière gegroeid. Het hangt ook af van de mensen die je tegenkomt op je pad. Ik heb zoals bekend bij Feyenoord heel veel aan Robin van Persie gehad. Ik heb geleerd van mensen van wie ik zag hoe zij hun sport beleven en daarmee omgaan. Bij Feyenoord heb ik een mindere tijd meegemaakt, maar ook heel mooie tijden”, blikt Berghuis terug. Op 22 januari zal de Ajacied voor het eerst in een volle Kuip spelen tegen Feyenoord.