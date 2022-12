Regragui kiest in cruciaal duel met Canada voor één belangrijke wijziging

Donderdag, 1 december 2022 om 14:59 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:28

Bondscoach Walid Regragui heeft de opstelling van Marokko voor de wedstrijd tegen Canada bekendgemaakt. Doelman Yassine Bounou keert terug in de basis. Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech staan logischerwijs ook aan de aftrap. Zakaria Aboukhlal, de maker van de 2-0 tegen België, zit op de bank. Selim Amallah moet het eveneens doen met een rol als wisselspeler.

Bounou keert terug onder de lat nadat hij niet volledig fit was voorafgaand aan de wedstrijd tegen België. De doelman van Sevilla zong nog wel het volkslied mee, maar liet zich vervolgens vervangen door Munir. Bounou ziet Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss en Mazraoui voor zich staan. Op het middenveld wordt Amrabat vergezeld door Azzedine Ounahi en Abdelhamid Sabiri. Amallah, doorgaans een vaste waarde voor Marokko, begint daardoor op de bank. De middenvelder van Standard Luik stond in de eerste twee groepsduels nog aan de aftrap.

Amrabat maakt indruk in de groepsfase van het WK en mag zich volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano na het WK mogelijk gaan opmaken voor een droomtransfer. De aanval van Marokko bestaat uit Ziyech, Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal. De Leeuwen van de Atlas hebben kwalificatie voor de knock-outfase in eigen hand. Als de ploeg van Regragui een resultaat haalt (winst of gelijkspel) tegen Canada is het door naar de achtste finale. Bij een nederlaag is het afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen Kroatië en België, die eveneens om 16.00 uur begint.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Opstelling Canada: Borjan; Johnston, Vitória, Miller; Adekugbe, Osorio, Kaye, Davies; Buchanan, Larin, Hoilett