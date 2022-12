Unibet: een boosted odd van 12.50 (!) voor openingsgoal Choupo-Moting!

Donderdag, 1 december 2022 om 16:00 • Rian Rosendaal

Brazilië is na twee groepswedstrijden op het WK reeds verzekerd van een plaats in de achtste finale. De tegenstander in de volgende ronde is nog niet bekend, al is het wel haast zeker dat de Brazilianen bovenaan in groep G zullen eindigen. Weet het elftal van bondscoach Tite vrijdag ook te winnen van Kameroen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting in het Lusail Stadium.

De titelfavoriet leek maandag punten te gaan verspelen tegen het stugge Zwitserland, zeker nadat een doelpunt van Vinícius Júnior werd afgekeurd wegens buitenspel. Zes minuten voor tijd kwam het toch nog goed voor Brazilië dankzij een harde knal in de verre hoek van Casemiro: 1-0. Hierdoor is een plaats in de achtste finale een feit voor de vijfvoudig wereldkampioen. Wat rest is het behouden van de koppositie in de afsluitende groepswedstrijd tegen Kameroen.

Kameroen beleefde maandag een knotsgekke wedstrijd tegen Servië (3-3). Uitschakeling lag op de loer door de 1-3 achterstand na rust, maar binnen drie minuten werd de stand gelijkgetrokken door de Afrikaanse ploeg. Hierdoor is er nog steeds uitzicht op de achtste finale van het WK, al zal daarvoor vrijdag wel per se moeten worden gewonnen van Brazilië. Een zeer zware opgave dus voor Kameroen.

Bij de Brazilianen wordt door de absentie van Neymar gekeken naar onder meer Richarlison en Vinícius. Aan de kant van Kameroen zal veel afhangen van de scoringsdrift van Eric Maxim Choupo-Moting. De aanvaller van Bayern München tekende maandag met de gelijkmaker tegen Servië voor zijn eerste doelpunt op het WK. Tegen de WK-favoriet zal hij opnieuw moeten schitteren. Het duel in het Lusail Stadium begint vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

