‘Dit is een van de mooiste mediacentra waar ik ooit geweest ben’

Donderdag, 1 december 2022 om 13:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:18

Tijdens het WK in Qatar maakt Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden een video van alle zaken rondom het toernooi. In de zesde vlog bezoekt hij de wedstrijd Argentinië - Mexico en spreekt hij met collega-journalisten Noa Vahle en Willem Vissers over de mediawerkzaamheden in Qatar. "Ik heb Louis van Gaal nog nooit gesproken!"

Vandaag Inside - en nu ook de WK-variant De Oranjewinter - wordt al ruim twee jaar geboycot door de spelers van het Nederlands elftal en dat betekent dat Vahle niet met ze mag spreken. Ook werden er in het programma vragen gesteld over haar veiligheid in Qatar. “Er waren vooraf natuurlijk best wel wat dingen over ‘het zijn van een vrouw’ en dat het dan lastiger wordt”, begint de presentatrice. “Daar heb ik echt geen problemen mee gehad. Ik kan hier gewoon mijn werk doen. Je bent natuurlijk best wel beperkt in wat je mag: ik heb Louis van Gaal nog nooit gesproken, moet ik eerlijk zeggen. De spelers mag ik niet spreken, want het programma wordt geboycot. Maar we kunnen volgens mij wel genoeg maken, dus het gaat prima.”

Vissers is sportjournalist bij de Volkskrant, schreef onlangs een boek over Van Gaal en is ook in Qatar om het Nederlands elftal te volgen. De journalist is erg te spreken over de mediafaciliteiten op het WK. “Het mediacentrum overtreft alle verwachtingen. Dit is een van de mooiste mediacentra waar ik ooit geweest ben. Het is zo ruim, er is van alles te krijgen, de WiFi is goed en er is een goed restaurant. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier.”