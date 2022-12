Goed nieuws voor Wijnaldum en Mourinho richting herstart competities

Donderdag, 1 december 2022 om 15:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:48

Georginio Wijnaldum kan over vier tot zes weken het trainingsveld van AS Roma weer betreden, zo meldt RomaPress. De Romeinen huren hem voor één seizoen van Paris Saint-Germain, waar de middenvelder in een uitzichtloze positie zat. Voordat het huidige seizoen goed en wel begonnen was, liep hij op de training echter een gebroken scheenbeen op.

Eind augustus ging het mis voor de ex-speler van Feyenoord, PSV en Liverpool. Tijdens het laatste gedeelte van een trainingssessie brak hij zijn scheenbeen en die kwetsuur hield hem bijna vijf maanden aan de kant. Daardoor moest hij ook het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan. Il Tempo meldt dat zijn herstel voorspoedig verloopt, maar dat het onwaarschijnlijk is dat Roma hem voor eind januari kan opstellen.

Volgens de Italiaanse krant zal Gini echter aan het eind van deze maand beginnen met de reguliere groepstraining. Daarna kan hij langzaam maar zeker bij de selectie aansluiten om zich voor te bereiden op de start van de tweede seizoenshelft. Tot nu toe staat de teller bij i Giallorossi op twaalf speelminuten. Wijnaldum viel in de eerste speelronde van de Serie A in tegen Salernitana (0-1 winst). Het eerstvolgende duel van de Romeinen is een thuiswedstrijd tegen Bologna.

De ploeg van oefenmeester José Mourinho bezet momenteel de zevende plek in de Serie A met 27 punten uit vijftien wedstrijden. In de groepsfase van de Europa League eindigde het team als tweede. De Italianen treffen begin februari RB Salzburg in de play-offronde. Aan het einde van dit seizoen heeft de Conference League-winnaar de kans om Wijnaldum definitief over te nemen van Paris Saint-Germain. Of de middenvelder nog samen gaat spelen met Rick Karsdorp is nog maar de vraag. De rechtsback leeft in onmin met Mourinho en kwam eerder al niet opdagen op de training.