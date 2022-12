Groningen trok stoute schoenen aan en benaderde grote naam voor trainerschap

Donderdag, 1 december 2022 om 13:13 • Wessel Antes • Laatste update: 13:20

FC Groningen heeft een poging gewaagd om Peter Bosz aan te trekken als nieuwe hoofdtrainer, weet Reon Boeringa. De journalist van Voetbal International noemt de 59-jarige trainer als vierde naam van trainers die benaderd zijn door technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Eerder was al bekend dat Joseph Oosting, Dick Lukkien en Dick Schreuder hebben bedankt voor de functie.

Ook Bosz ziet het niet zitten om de openstaande vacature in het Hoge Noorden te vervullen. Sinds 9 oktober zit de oefenmeester zonder club na zijn ontslag bij Olympique Lyon. Boeringa noemt de toenaderingspoging van Fledderus een belletje onder het kopje ‘niet geschoten is altijd mis’. Bosz werd al vrij vroeg na het ontslag van Frank Wormuth benaderd, maar gaf niet geheel verrassend aan dat een club van het kaliber FC Groningen voor hem niet interessant is.

De voormalig trainer van Ajax en Borussia Dortmund hoopt dus nog altijd op een dienstverband bij een grotere club. Supporters van Ajax noemen de naam van Bosz regelmatig als opvolger van Alfred Schreuder, die met de Amsterdamse club ondermaats presteert. The Athletic linkte Bosz hevig aan een overstap naar Wolverhampton Wanderers, maar de Engelse club ging uiteindelijk in zee met Spanjaard Julen Lopetegui. Ook viel de naam van de Nederlander bij Rangers, maar de Schotten zijn met Engelsman Michael Beale inmiddels voorzien.

Ook Groningen moet na vier afzeggingen verder op zoek, al worden de opties inmiddels steeds schaarser. De club lijkt op zoek te zijn naar een Nederlandse hoofdtrainer met een moderne werkwijze, al loopt die zoektocht bepaald nog niet zoals gewenst. Wel vraagt Boeringa zich af welke trainer bereid is om in te stappen, nu Groningen al meerdere afzeggingen op zak heeft. Intern heeft de club nog wel drie kandidaten met de hoogste trainersdiploma's in huis die het stokje tijdelijk kunnen overnemen: Dennis van der Ree, Alfons Arts en Art Langeler.