Advies voor Kudus: ‘Ik denk dat Ajax te min begint te worden voor hem’

Donderdag, 1 december 2022 om 12:34 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:33

Als het aan ploeggenoot Iñaki Williams ligt, maakt Mohammed Kudus binnenkort een stap omhoog. Met tien treffers voor Ajax en inmiddels twee WK-goals achter zijn naam voor Ghana, is de middenvelder annex aanvaller bezig aan een zeer goed seizoen. Williams vindt dat Kudus het niveau van Ajax inmiddels is ontgroeid.

Met zijn dubbelslag tegen Zuid-Korea voegde Kudus zijn zesde en zevende interlandgoal aan zijn cv toe. Williams kijkt niet op van het succes van zijn landgenoot. Tegen Radio Marca liet de aanvaller van Athletic Club weten dat hij al wist dat Kudus tot grote prestaties in staat is. “Ik kende hem al voordat ik bij Ghana kwam. Ik had over hem gehoord en zijn goals gezien. Toen ik laatst met hem speelde, verraste hij me al enorm. Als mijn teamgenoten bij Athletic Club vroegen of iemand indruk op me had gemaakt, dan had ik het altijd over hem.”

Williams ziet Kudus dan ook graag een stap omhoog maken en vindt dat hij Ajax moet verlaten. “Ik denk dat Ajax te min voor hem begint te worden. Hopelijk maakt hij snel de sprong naar een grote club. Ik had graag gezien dat hij een Baskisch familielid had gehad om hem naar Bilbao te kunnen halen, want hij is een bom, hij is een machine. Hij is heel compleet en met zijn jonge leeftijd kan hij nog veel verbeteren,” zo sprak Williams lovend.

Waar Kudus dan naartoe zou moeten gaan weet Williams ook al wel. Hij denkt dat zijn landgenoot bij Real Madrid of Barcelona mee zou kunnen. “Ja, ik zie hem wel bij een grote club spelen. Hij heeft veel potentie en een grote marge voor verbetering. Zijn plafond is nog niet in zicht. Ik denk dat hij binnen afzienbare tijd een revelatie kan zijn."

Eerder liet Mike Verweij van De Telegraaf weten dat zowel Everton als Liverpool Kudus nadrukkelijk in de gaten houden. "Kudus was natuurlijk boos dat Ajax niet wilde praten met Everton", memoreerde Verweij. "Nu is ook Liverpool in de markt gekomen. Twee clubs uit één land die tegen elkaar opbieden is al aardig, maar als twee aartsrivalen tegen elkaar gaan opbieden, dan kan het zomaar zo zijn dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de hand gaan ophouden en opnieuw een enorme zak geld binnenhalen." Ajax haalde Kudus, die tot medio 2025 vastligt, onder het bewind van Marc Overmars voor negen miljoen euro weg bij FC Nordsjaelland.