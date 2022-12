Lewandowski onthult wat hij en Messi fluisterden na Polen - Argentinië

Donderdag, 1 december 2022 om 11:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:28

Bij Polen - Argentinië waren woensdagavond de meeste ogen gericht op Robert Lewandowski en Lionel Messi. De twee sterspelers werden meermaals in één beeld gevangen, leken het in de slotfase even met elkaar aan de stok te krijgen, maar eindigden met een innig onderonsje. In gesprek met BILD onthult Lewandowski wat de twee elkaar te vertellen hadden. Uiteindelijk slaagde zowel Polen als Argentinië erin om de achtste finales te bereiken.

De ontknoping in Groep C nam woensdag een opvallende wending aan, toen even leek dat het Fair Play-klassement uitkomst moest bieden wie zich als tweede ging plaatsen achter Argentinië. Polen en Mexico stonden op alle vlakken gelijk, tot de slotfase. "We wisten de laatste tien minuten van onze wedstrijd dat de gele kaarten het waarschijnlijk zouden beslissen", vertelt Lewandowski. "We hadden gehoord dat Mexico 'maar' met 2-0 voor stond. We wisten toen: we moeten in onszelf blijven geloven, maar we moeten ook voorzichtig spelen en niet weer een gele kaart krijgen. Toen Saudi-Arabië scoorde, wisten we dat het geluk aan onze kant was."

Polen slaagde er door het resultaat bij Saudï-Arabië - Mexico (1-2) in om door te stoten tot de achtste finales. Daarin neemt de ploeg het zondagmiddag op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. De laatste keer dat de Polen de knock-outfase van het WK wisten te bereiken was in 1986. "Het was hard werken. Het was niet leuk, maar we zijn verder. Voor het eerst in 36 jaar. Dit is een groot succes voor heel Polen. Uiteindelijk hebben we het gehaald", aldus Lewandowski, die tijdens het WK contact heeft met zijn voormalig ploeggenoten. "Ik sprak Thomas Müller voor de wedstrijd tegen Spanje en wenste hem veel succes. Ik denk dat Duitsland de achtste finales haalt."

Tot slot werd Lewandowski gevraagd naar het onderonsje met Messi. Laatstgenoemde leek in de blessuretijd niet gediend van een actie van de Pool en weigerde zijn uitgestoken hand. Na het laatste fluitsignaal zochten de twee elkaar echter weer op en was er van enige vijandigheid geen sprake meer. "We hebben elkaar kort gesproken, dat was leuk. Ik vertelde Messi dat ik defensiever speelde dan normaal, maar dat is soms wat het team nodig heeft. Het is zeldzaam dat ik in rechtstreekse duels met hem kom. Ik speel nu soms als defensieve middenvelder. Als ik weet dat het team dat nodig heeft, dan doe ik dat."