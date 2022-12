René van der Gijp begrijpt Messi en bekritiseert Ronaldo: ‘Kom op!’

Donderdag, 1 december 2022 om 11:43 • Wessel Antes • Laatste update: 12:01

René van der Gijp ziet meer in de vermoedelijke toekomstplannen van Lionel Messi, dan die van Cristiano Ronaldo. Dat zegt de analist in De Oranjewinter. Waar de Argentijn hevig in verband wordt gebracht met een lucratief contract bij Inter Miami FC, zou Ronaldo dichtbij een dienstverband bij Al-Nassr zijn. Van der Gijp zou die laatste stap onbegrijpelijk vinden.

“Het is toch het allermooiste dat er is als die Messi dadelijk met Suárez en Fàbregas, zijn beste vrienden, daar bij die Beckham gaat spelen? Lekker elke dag barbecueën met elkaar”, aldus Van der Gijp, die minder ziet in het vermoedelijke avontuur van Ronaldo. “Die andere gek gaat voor tweehonderd miljoen met mensen spelen die er he-le-maal niets van kunnen. Dat is toch ook geen afscheid, of wel?”

Van der Gijp heeft het elftal van Al-Nassr onder de loep genomen. “Ik heb zitten kijken, dat is gewoon niets. Die kunnen er niets van. En dan ga je voetballen daar, kom op…” Johan Derksen haakt vervolgens in. “Nou ja, voor tweehonderdduizend dollar per dag vergeet je de mensenrechten even, hè?” Al-Nassr speelt in Saudi-Arabië, een land dat net als WK-gastland Qatar al jaren onder een vergrootglas ligt aangaande mensenrechten.

Woensdag bracht Marca naar buiten dat de transfervrije Ronaldo op een haar na speler van de Saudische club is. In een tijdsbestek van nog geen drie seizoenen zou de Portugees liefst vijfhonderd miljoen euro kunnen gaan opstrijken. De Spaanse krant schrijft dat de aanbieding eenvoudigweg te goed is om te kunnen weigeren voor de 37-jarige superster, die zijn contract liet ontbinden bij Manchester United.

Afgelopen zondag kwam The Times al met het nieuws dat Messi, die nu nog onder contract staat bij Paris-Saint Germain, bij Inter Miami de duurste speler aller tijden gaat worden in de geschiedenis van de MLS. De 35-jarige Argentijn zou de transfer na het WK gaan bevestigen. PSG zou Messi graag nog langer bij de club houden, maar zijn contract loopt medio 2023 af.