Vermoedelijke XI Marokko: sterkste formatie op jacht naar historische prestatie

Donderdag, 1 december 2022 om 11:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:01

Na de historische 2-0 zege op België kan Marokko zich donderdagmiddag plaatsen voor de achtste finales van het WK. Om 16.00 uur speelt de ploeg van Walid Regragui in Groep F in het Al Thumama Stadium in Doha tegen het reeds uitgeschakelde Canada. Een gelijkspel is genoeg om door te stoten. Regragui kan keeper Yassine Bounou weer opstellen en kiest vermoedelijk voor dezelfde elf die België klopten.

De Marokkanen plaatsen zich bij een overwinning sowieso voor de achtste finales van het eindtoernooi. Ook bij een remise stoten de Marokannen door naar de laatste zestien. Mocht plaatsing lukken, dan is dat een evenaring van het beste Marokkaanse WK-resultaat. Slechts één keer eerder haalde het land de achtste finales, dat was in 1986 in Mexico. Het toenmalige West-Duitsland was toen met 1-0 te sterk door een late treffer van Lothar Matthäus. Op de WK’s van 1998 en 2018 sneuvelde Marokko in de groepsfases.

Alhoewel een puntendeling voldoende kan zijn, wil bondscoach Regragui niet spelen op een gelijkspel. “Dat zou een vergissing zijn", noteerde de BBC uit zijn mond. "We staan tegenover een team dat niets te verliezen heeft. Canada zal alles geven tot het laatste fluitsignaal.” De oefenmeester is dan ook waakzaam voor laksheid. “Het zou een vergissing zijn om de wedstrijd in te gaan met de gedachte dat je maar twintig of dertig procent hoeft te geven omdat een gelijkspel voldoende is.”

Bounou

Regragui kan voor de laatste groepswedstrijd weer een beroep doen op keeper Bounou. De doelman van Sevilla verscheen voor de wedstrijd tegen België aan de aftrap en zong ook het volkslied mee, maar verdween vervolgens plots van het veld. Munir Mohamedi nam zijn plek in en hield de nul. Bounou had een lichte blessure en nam voor de wedstrijd tegen België medicijnen. Vlak voor de aftrap werd hij echter duizelig waardoor Mohamedi keepte.

Op jacht naar een historische prestatie kan Regragui dus zijn sterkst mogelijke formatie opstellen. Achterin spelen de ‘vaste’ vier. Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi bezetten respectievelijk de links- en rechtsbackposities. Het centrale duo bestaat uit Nayef Aguerd en captain Romain Saïss. Het middenrif wordt gevormd door Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat en Selim Amallah. Voorin hoeft Regragui ook geen wijzigingen door te voeren. Hakim Ziyech speelt vanaf rechts, Sofiane Boufal doet dat vanaf links en centraal staat Youssef En-Nesyri.

Tegenstander Canada is al uitgeschakeld. "Wij willen echter een goede indruk achterlaten en het WK op een zo goed mogelijke manier afsluiten", zo zei bondscoach John Herdman tegen de BBC. “De voetbalwereld vroeg zich af hoe wij het zouden doen op het WK. Ik denk dat we ons uiterste best hebben gedaan en alles hebben gegeven. En ook tegen Marokko zal dat opnieuw onze aanpak zijn.”

Vermoedelijke opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss (c), Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Vermoedelijke opstelling Canada: Borjan; Johnston, Victoria, Molenaar; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin