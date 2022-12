Servië in de ban van vermeend affaireschandaal rond nationale ploeg

Donderdag, 1 december 2022 om 10:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:00

In Servië is men in de ban van een vermeend affaireschandaal rond de nationale ploeg. Servische media gaan al een tijdje los op het gerucht dat Dusan Vlahovic een affaire zou hebben met de vrouw van ploeggenoot en reservedoelman Predrag Rajkovic, terwijl Nemanja Gudelj het zou doen met de partner van Luka Jovic. De hoofdrolspelers reageren zowel boos als nuchter op de aantijgingen.

Cristian Willaert lichtte maandag bij WK Praat al een tipje van de sluier op over de gang van zaken bij de Servische ploeg. De journalist van ESPN had enkele journalisten gesproken uit Servië en meldde de vermeende affaire van Vlahovic in het praatprogramma. "Er is daar heel veel aan de hand. Vlahovic zou niet wedstrijdfit zijn en daarom niet spelen, maar hij speelde wel twintig minuten tegen Brazilië. Nu ben ik niet zo van de juice, maar de Servische juice vind ik dan wel leuk. Ik heb een aantal journalisten gesproken en die twijfelen er wel aan", hield Willaert een slag om de arm.

'Absurd'

De affaire met de vrouw van de reservedoelman zou reden zijn geweest voor de reserverol van Vlahovic. De spits van Juventus kwam tegen Brazilië ruim twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en bleef tegen Kameroen de gehele wedstrijd op de bank. Woensdag moest Vlahovic zich op de persconferentie verantwoorden. "Sorry dat ik hier op deze manier moet beginnen, maar ik moet hierover spreken omdat mijn naam door het slijk wordt gehaald”, aldus de spits. "Het is te absurd voor woorden. Het is duidelijk dat de mensen die dit verspreiden zich vervelen en niks beter te doen hebben. Ze zijn gefrustreerd of boos, en ze willen het nationale team gewoon tegenwerken."

Vlahovic is dusdanig woest dat hij overweegt om juridische stappen te ondernemen. "We zijn meer verenigd dan ooit. De sfeer binnen de nationale ploeg is nog nooit zo goed geweest. Deze verhalen zijn dan ook ridicuul. Ik wil mijn naam en integriteit dan ook beschermen. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik had gehoopt dat ze ons zouden steunen vlak voor zo’n belangrijke wedstrijd, maar niet dus", aldus de goalgetter. "Het gaat dan ook nog eens over mensen die nog niks bereikt hebben in hun leven. Het zijn kleine mensen, die geen extra aandacht verdienen door mijn naam."

Gudelj

De vrouw van Rajkovic, die de vermeende affaire zou hebben gehad met Vlahovic, reageert eveneens op de aantijgingen. "We hebben al erger overleefd, geloof me. Bedankt aan alle journalisten die mij genegeerd hebben en niks gepubliceerd hebben over de gezondheidstoestand van onze zoon", schrijft de Servische op Twitter. De vrouw beweert de afgelopen maanden voor haar zieke zoon te hebben gezorgd in het ziekenhuis. Gudelj en Jovic, die ook een rol spelen in het affaireschandaal, bagatelliseerden de informatie over de vermeende ontrouw door een foto te publiceren op Instagram waarbij ze doen alsof ze gaan vechten. 'Ready for the next one', luidt de begeleidende tekst.

De reactie van Nemanja Gudelj en Luka Jovic op de geruchten

De soap komt voor Servië op een uiterst ongelukkig moment. De ploeg van bondscoach Dragan Stojkovic staat laatste in Groep G, maar heeft nog wel een mogelijkheid om door te stoten tot de knock-outfase. Dan moet het laatste groepsduel met Zwitserland wel gewonnen worden. Het andere groepsduel gaat tussen het al geplaatste Brazilië en Kameroen. De Serven hebben net als Kameroen één puntje behaald uit twee wedstrijden. Zwitserland verzamelde drie punten, Brazilië won zijn beide groepsduels. Vrijdagavond valt de beslissing in Groep G.