Vormer vreest nu al einde WK: ‘Ik denk dat hij niet in actie zal komen’

Donderdag, 1 december 2022 om 09:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:30

Ruud Vormer heeft door zijn uitzichtloze situatie bij Club Brugge alle tijd om tijdens het WK de verrichtingen van Nederland en België onder de loep te nemen. De middenvelder schrijft columns voor Het Nieuwsblad en laat zich daarin onder meer uit over de verrichtingen van Oranje. Ditmaal staat hij stil bij de kansen voor Noa Lang. De buitenspeler van Brugge werd nog niet gebruikt door bondscoach Louis van Gaal en dat is volgens Vormer een pijnlijk signaal.

"Ik vrees dat hij niet in actie zal komen. Als je hem niet gebruikt tegen Qatar, wanneer dan wel?", vraagt Vormer zich af. "Nederland won met 2-0 en is door naar de volgende ronde. Goed nieuws. Maar genieten was er tegen Qatar niet bij. Het voetbal kon veel beter. Alweer. Nu wacht de Verenigde Staten, een ploeg met pit, agressie, intensiteit. Dat wordt toch andere koek dan wat Nederland in de groepsfase op zijn bord kreeg. Qua voetballend vermogen schat ik Amerika toch hoger in dan Senegal of Ecuador."

Volgens Vormer wordt het tijd om de boel op te schudden bij Oranje. "Bepaalde jongens moeten nu opstaan om de ploeg op sleeptouw te nemen en er wat energie in te pompen. Marco van Basten uitte kritiek op aanvoerder Van Dijk en hij had wel een punt. Virgil is een wereldverdediger, maar soms zwaait-ie iets te veel met zijn armpjes. Memphis Depay vond ik wel aanwezig tegen Qatar. Hij is geen babbelaar, maar hij kan die gasten misschien wel oppeppen. Of groeit het vertrouwen nu ze door zijn en komt het vanzelf? Ik hoop het. Zodat Nederland - VS wel een leuke pot wordt."

Vormer legt het spel van Oranje naast dat van de Rode Duivels. België moet donderdag alle zeilen bijzetten om plaatsing voor de volgende ronde veilig te stellen. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez speelt zelf tegen vicewereldkampioen Kroatië. "Ik schat Nederland momenteel hoger in dan België, maar beide ploegen vertonen wel gelijkwaardige problemen", stelt Vormer. "De opbouw die te traag gaat, te weinig diepgang, te veel door het midden... Het gebrek aan agressiviteit, power en energie zie je ook bij beiden. Alleen heb je bij Nederland wel Gakpo die weer het verschil maakt."