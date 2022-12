Van der Ende uiterst sceptisch over aanstelling eerste vrouwelijke scheids ooit

Donderdag, 1 december 2022 om 08:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:26

Stéphanie Frappart gaat donderdag de boeken in als de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit op een WK. De Française heeft de leiding over het voor Duitsland cruciale laatste groepsduel tegen Costa Rica. Mario van der Ende, voormalig scheidsrechter, heeft woensdag bij Op1 zijn vraagtekens gezet bij de aanstelling van Frappart. De in Den Haag geboren oud-arbiter begrijpt niet dat de Franse als nummer vijf in Frankrijk naar een WK mag.

Van der Ende kwam zelf op twee WK's in actie en kent het klappen van de zweep. "Het is een goede zaak dat vrouwen meedoen, alleen heb ik hier wel mijn vraagtekens bij", vertelt hij als hem gevraagd wordt naar de aanstelling van Frappart. "Zij maakt onderdeel uit van de Europese scheidsrechtersgroep. Maar in Frankrijk is zij de nummer vijf. De nummers twee, drie en vier zijn niet gekozen. Namens de UEFA heeft zij dit jaar Moldavië - Liechtenstein, Wit-Rusland - Slowakije en een wedstrijd van Litouwen gefloten. Dan zit je in de laagste groep."

Clément Turpin is de nummer één scheidsrechter in Frankrijk. Ook hij is actief op het mondiale eindtoernooi. "Vlieguren maak je eerst op je eigen niveau", gaat Van der Ende verder. "Je gaat niet meteen op het wereldpodium je kunsten vertonen. Er wordt gezegd dat zij wekelijks actief is in de Franse Ligue 1, maar ze heeft maar vijf wedstrijden gefloten dit seizoen van de veertien. Ik hoop dat ze het hartstikke goed doet morgen zodat we na afloop niet ook die discussie krijgen, maar op voorhand zou ik haar niet gekozen hebben. Zeker ook omdat zij laat zien dat ze nog niet bij de beste 36 scheidsrechters hoort."

Danny Makkelie

Ook het penaltymoment tijdens Argentinië - Polen kwam ter sprake tijdens de talkshow. Danny Makkelie kende de Argentijnen een veelbesproken strafschop toe nadat Wojciech Szczesny Lionel Messi met zijn hand in het gezicht sloeg. "Ik kan wel begrijpen dat hij hem geeft", aldus Van der Ende. "De keeper neemt een risico met de zweefduik. Als dit in de middencirkel gebeurt, fluit je ook voor een overtreding. De doelman loopt het risico dat hij de speler raakt in dit geval, dus ik snap wel dat hij hem op de stip legt."

Van der Ende noemt de WK-ouverture van Makkelie tijdens Spanje - Duitsland 'uitmuntend'. "Maar vanavond (woensdagavond, red.) vond ik hem minder", aldus de oud-scheidsrechter. "Dan krijg je zo'n moment met de VAR. Ik denk niet dat dat in je voordeel spreekt. Maar nogmaals, je bent als scheidsrechter zo goed als je laatste wedstrijd. Ik heb zelf in de scheidsrechterscommissie gezeten bij de FIFA en ze bekijken elke wedstrijd met een loep om te zien of en waar je fouten maakt. Ik denk dat ze wel tegen hem gaan zeggen dat hij twee of drie gele kaarten heeft gemist."