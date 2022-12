‘Louis van Gaal denkt dat wij allemaal nog in Sinterklaas geloven’

Donderdag, 1 december 2022 om 07:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:25

Ook in België zijn ze nog niet onder de indruk geraakt van het spel van Oranje. Marc Degryse, voormalig speler van PSV, heeft in zijn rubriek in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws gehakt gemaakt van bondscoach Louis van Gaal en zijn strijdwijze. Onder meer de uitspraken van Van Gaal dat het Nederlands elftal wereldkampioen kan worden zijn bij Degryse in het verkeerde keelgat geschoten. De 63-voudig Belgisch international gelooft geen moment in een wereldtitel voor Oranje.

Degryse, voetbalnomade in België, speelde tussen 1996 en 1998 voor PSV. In 1990 en 1994 reisde hij met de nationale ploeg af naar de WK's in respectievelijk Italië en de Verenigde Staten. "Nederland-Qatar: ik ben net niet in slaap gevallen", schrijft Degryse. "Waar is de Nederlandse voetbalschool gebleven? Waar is de tijd van ’Hup Holland Hup’ en de kreten als ’aanvallen’ gebleven? Wat is er gebeurd met Oranje als reclame voor het voetbal? Wat ik nu zag, was puur resultaatvoetbal. Louis van Gaal denkt dat we allemaal nog in Sinterklaas geloven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Degryse heeft nog geen moment geloofd in een wereldtitel voor Oranje. De woorden van Van Gaal prikt hij naar eigen zeggen zo doorheen. "Van Gaal probeert ons wijs te maken dat Nederland wereldkampioen kan worden", schrijft hij. "Écht niet, hoor. Ze zijn zonder glans, zonder één echt goede wedstrijd gespeeld te hebben en met het nodige geluk door naar de knock-outfase. Zodra ze een echt voetballand treffen, gaan ze eruit en is het ballonnetje van Louis doorgeprikt."

Ook Ruud Vormer zit nog niet op het puntje van zijn stoel voor Oranje. De middenvelder is uit de gratie geraakt bij Club Brugge en schrijft tijdens het WK columns voor Het Nieuwsblad. "Ik schat Nederland momenteel hoger in dan België, maar beide ploegen vertonen wel gelijkwaardige problemen. De opbouw die te traag gaat, te weinig diepgang, te veel door het midden... Het gebrek aan agressiviteit, power en energie zie je ook bij beiden. Alleen heb je bij Nederland wel Gakpo die weer het verschil maakt."