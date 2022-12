Bondscoach Mexico maakt direct na mislopen knock-outfase vertrek bekend

Donderdag, 1 december 2022 om 00:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:12

Gerardo Martino vertrekt als bondscoach van Mexico, zo heeft hij op de persconferentie na de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Saudi-Arabië bekendgemaakt. De zestigjarige Argentijn liep met Mexico op een haar na plaatsing voor de knock-outfase van het WK mis. Doordat Polen ‘slechts’ met 0-2 van groepswinnaar Argentinië verloor, moesten de Mexicanen op doelsaldo genoegen nemen met de derde plek. "Mijn contract liep af toen de scheidsrechter voor het laatst floot”, aldus de bondscoach na afloop van de wedstrijd op de persconferentie.

Martino, die sinds begin 2019 aan het roer stond bij de Mexicaanse ploeg, had een contract tot het einde van dit kalenderjaar. Volgens het Mexicaanse sportmedium Mediotiempo had hij echter een aanbod gekregen van de voetbalbond om zijn contract te verlengen, maar heeft hij besloten om daar niet op in te gaan.

“Ik heb nu niks te vertellen, omdat ik degene ben die het meest verantwoordelijk is voor deze vreselijke teleurstelling en frustratie”, zei Martino op de persconferentie. “Het is iets wat veel verdriet veroorzaakt, en daarom neem ik volledig de verantwoordelijkheid voor deze grote mislukking. Er is geen reden dat ik denk dat de toekomst anders zal zijn. Mijn contract liep af toen de scheidsrechter voor het laatst floot.”

Mexico was de betere ploeg tegen Saudi-Arabië, en kwam vlak na rust via doelpunten van Henry Martín en Luis Chávez op een 0-2 voorsprong. In het restant van de tweede helft ging de ploeg op jacht naar de 0-3, in de hoop om op doelsaldo over virtuele nummer twee Polen heen te wippen. In de blessuretijd maakte Salem Al-Dawsari echter aan alle Mexicaanse illusies een einde door de 1-2 te maken. “Het was onze beste wedstrijd, waarin we de meeste kansen creëerden. We hadden het aantal doelpunten kunnen maken dat we nodig hadden, maar we faalden”, besloot Martino.