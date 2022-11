Mulder ziet teleurstellende trend op WK: ‘Waarom speelt die rasvoetballer niet?’

Woensdag, 30 november 2022 om 23:11 • Jordi Tomasowa

Jan Mulder snapt niet waarom Paulo Dybala op het WK in Qatar nog geen minuten heeft gemaakt. De analist ziet een dalende trend met het gebrek aan speelminuten van de aanvallende middenvelder annex schaduwspits, die door Mulder een 'rasvoetballer' genoemd wordt. Bondscoach Lionel Scaloni gaf in het cruciale duel van la Albiceleste met Polen (0-2 winst) de voorkeur aan drie pure middenvelders: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister en Enzo Fernández.

Ook in de voorhoede is er voorlopig geen plek voor Dybala. Lionel Messi, Julian Álvarez en Ángel Di María vormden tegen Polen de voorhoede, terwijl Lautaro Martínez in de slotfase als invaller binnen de lijnen kwam. Door de zege op Polen verzekerde Argentinië zich van winst in Groep C. In de achtste finales wacht een ontmoeting met Australië, waarna de Argentijnen in de kwartfinale een mogelijke tegenstander van Oranje zijn.

Mulder wordt nog niet warm van het spel van Argentinië en raadt bondscoach Scaloni aan om in de knock-outfase Paulo Dybala speelminuten te geven. “Als ze dan ook nog zo verstandig zijn om Paulo Dybala op te stellen. Onbegrijpelijk dat hij niet meedoet”, zegt de analist bij de NOS. “Je ziet dan spelers als Marcos Acuña en Rodrigo de Paul. Mijn god, zet Dybala er dan in. Dat is een rasvoetballer. Waarom speelt hij niet?” Mulder is van mening dat er momenteel te weinig voetbal in het middenveld van Argentinië zit. “Ja, ik mis echt een strateeg, een type-Willem van Hanegem.”

Op het WK 2018 ging het ook veelvuldig over het niet gezamenlijk opstellen van Messi en Dybala door toenmalig bondscoach Jorge Sampaoli. Dybala zelf gaf een jaar eerder aan dat het ‘niet gemakkelijk is’ om met Messi samen te spelen vanwege hun vergelijkbare speelstijl. Dybala debuteerde in 2015 onder Gerardo Martino in het Argentijnse elftal en heeft 34 interlands achter zijn naam staan. In slechts zestien van deze duels begon hij als basisspeler.