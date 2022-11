Niet alleen Ziyech valt op: ‘Hij zal de grootste ster zijn als Marokko ver komt’

Woensdag, 30 november 2022 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:06

Marokko kan donderdag WK-geschiedenis schrijven. Als het wint of gelijkspeelt tegen Canada, plaatst het zich voor het eerst sinds 1986 voor de knock-outfase van het wereldkampioenschap. Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden sprak met GOAL-verslaggever Maged Gazr over de knappe prestatie van de Leeuwen van de Atlas die aanstaande lijkt.

Door Kalum van Oudheusden

Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Kroatië wist Marokko afgelopen zondag knap met 0-2 van België te winnen. Daardoor staan de Noord-Afrikanen momenteel met vier punten op de tweede plek in Groep F, met evenveel punten als koploper Kroatië. Dat Marokko zo verrassend goed presteert, is volgens Gazr mede te danken aan bondscoach Walid Regragui. Hij werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Vahid Halilhodžic, die vanaf 2019 bondscoach was geweest. Onder meer Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui hadden een moeizame verstandhouding met Halilhodžic.

“Ziyech en Mazroui hadden veel problemen met Halilhodzic, omdat hij slecht contact met hen had”, blikt Gazr terug. “Het verschil tussen hem en de huidige bondscoach is de medewerking van spelers als Ziyech en Hamdallah. De spelers, de officials en de media houden van Walid Regragui en ondersteunen hem. Dat is het grote verschil tussen Halilhodzic en Regragui. Als hij zich voor de volgende ronde weet te kwalificeren met Marokko, zal hij geschiedenis schrijven.”

Behalve bondscoach Regragui speelt volgens Gazr ook doelman Yassine Bounou een belangrijke rol in het tot dusver succesvolle WK van de Marokkanen. “Bounou is een hele goede speler, ook al heeft hij de laatste wedstrijd niet gespeeld. Hij zal klaar zijn voor de wedstrijd tegen Canada. Hij is al een grote ster in LaLiga en zal de grootste ster zijn van Marokko als ze ver komen dit WK.” Ook over voormalig Eredivisiespeler Sofyan Amrabat is Gazr lovend. “Hij is een hele fysieke speler. Ik hou van hem en zijn broer Nordin Amrabat. Het zijn ongelooflijk goede en sterke spelers. Ik vond Amrabat de Man of the Match tegen België. Het is een heel goede speler.”

Spanje of Duitsland

Gazr denkt dat Marokko zich tegen Canada gaat plaatsen voor de achtste finales. “Aan een gelijkspel of overwinning tegen Canada hebben ze genoeg. Ik geloof wel dat ze zich kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Daarna hangt het af van de tegenstander in de volgende ronde. Als het Spanje of Duitsland wordt, zal het een moeilijke wedstrijd zijn. Maar voor nu wachten we rustig af.”