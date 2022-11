‘Ik loop door België en mensen kennen mij... Je schaamt je dood voor Oranje!’

Woensdag, 30 november 2022 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Jan Mulder maakt bij zijn terugkeer op de Nederlandse televisie totaal gehakt van het spel van Oranje in Qatar. De oud-spits zegt in NOS Studio WK 22 zich dood te schamen voor zijn eigen land, zeker wanneer hij vanwege zijn tv-werk in België moet zijn. "Het is helemaal niks! Waar kijken we naar?", opent Mulder over de ploeg van Louis van Gaal.

"Ik ben geregeld in België", aldus de analist, die jarenlang voor de NOS werkte maar tegenwoordig normaal gesproken alleen op de Belgische tv te bewonderen is. "Ik loop door de straten van Brussel langs de gevels, de mensen kennen mij daar... Je schaamt je dood! Dan heb je mazzel dat de Belgen net zo slecht zijn, te beroerd om een potje voetbal te spelen. Maar Nederland, dat is... Ik begrijp het niet. Ik heb het zelden gezien. Zulk gebrei, zulke eindeloze hemeltergende bezoekingen..." Zoon Youri Mulder, eveneens aanwezig, vraagt of er dan niet één lichtpuntje is. "Nee, nee! Ja, Gakpo! Oké, ja", antwoordt Mulder senior over de topscorer van Oranje, die al drie keer scoorde.

Mulder heeft grote moeite om naar wedstrijden van Oranje te kijken. "Als ik een kwartier naar het Nederlands elftal kijk moet ik even naar buiten. Het is fris in Groningen, dus ik moet ook weer naar binnen, en dan is hetzelfde spelletje nog bezig... Uur na uur..." De terugkeer van Memphis Depay in Oranje beschouwt de vijfvoudig international niet als iets positiefs. "Memphis? Voor mij is dat hetzelfde geval als Eden Hazard bij België. Het is profvoetbal op het hoogste niveau... Dan mag je niet iemand meenemen die de conditie van Hazard of Memphis heeft, hoe goed ze ook zijn. Het is een soort verkapt amateurisme."

Het door Van Gaal heilig verklaarde 5-3-2-systeem mag van Mulder de prullenbak in. "Ik houd niet van systemen in voetbal. Het levert allemaal niks op. Er wordt veel te veel nagedacht. Speel positief, aanvallend. Let niet op details. Voetbalwedstrijden worden niet beslist op details, zoals experts zeggen, maar door het geheel. Door een aanvallende spirit en een goede veldbezetting. Gewoon normaal doen."