Argentinië wint Groep C; Polen zwijnt na zinderende slotfase op twee velden

Woensdag, 30 november 2022 om 22:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:13

Argentinië heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van het WK. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was met 0-2 te sterk voor Polen, dat na een zinderende ontknoping op twee velden zelf door het oog van de naald kroop. Robert Lewandowski en co eindigden met vier punten tweede in Groep C achter Argentinië op basis van doelsaldo, daar Mexico slechts met 1-2 won van Saudi-Arabië.

Argentinië begon tegen Polen met liefst vier wijzigingen in de basiself ten opzichte van het gewonnen groepsduel met Mexico (2-0) van afgelopen weekend: Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Guido Rodríguez en Lautaro Martínez werden vervangen door respectievelijk Nahuel Molina, Cristian Romero, Enzo Fernández en Julian Álvarez. De ex-Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico moesten beide genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de kant van de Polen startte er één andere speler aan het duel in vergelijking met het met 2-0 gewonnen duel met Saudi-Arabië: voormalig Ajacied Arkadiusz Milik moest zijn basisplek afstaan aan Karol Swiderski. Feyenoorder Sebastian Szymanski, die in de eerste groepswedstrijd tegen Mexico (0-0) nog in de basis stond, begon net als tegen Saudi-Arabië op de bank.

Argentinië krijgt een penalty. Wat is juist? a) Szczesny stopt heel knap b) Messi mist 'm vooral c) Al het bovenstaande#POLARG pic.twitter.com/LOdXowEo0M — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 30, 2022

De ploeg van bondscoach Scaloni begon sterk aan het cruciale WK-duel. Polen werd veelvuldig terug in eigen zestien gedrukt en het eerste gevaar kwam van Lionel Messi. De aanvoerder van la Albiceleste speelde zichzelf vrij en hoopte Szczesny vanuit een lastige hoek te verrassen, echter toonde de sluitpost van Polen zich alert. Aan het spelbeeld veranderde voor rust weinig. Via Ángel Di María, die een corner bijna in één keer in het doel draaide, en Álvarez drong Argentinië verder aan.

Na een discutabel moment kregen de Argentijnen alsnog de uitgelezen kans om de ban te breken. Scheidsrechter Danny Makkelie werd op aanraden van Pol van Boekel, die als VAR dienstdeed, naar de zijlijn geroepen, aangezien Messi na het koppen van een bal in zijn gezicht werd geraakt door de hand van Szczesny. Voor Makkelie was het voldoende om de bal alsnog op de penaltystip te leggen. De doelman hield Messi vanaf elf meter echter van scoren af. Szczesny stopte tegen Saudi-Arabië (2-0 winst) ook al een strafschop voor Polen en bewees andermaal zijn status als penaltykiller.

Meteen na rust is het raak voor Argentinië. Alexis Mac Allister is vooralsnog de held van de dag. #POLARG pic.twitter.com/cFv4YoV5Hp — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 30, 2022

Waar Argentinië het net in de eerste helft niet wist te vinden, was het na rust wél direct raak. Di María zette voor op Alexis Mac Allister, die bal niet vol raakte, maar wel via de binnenkant van de paal binnenschoot: 0-1. Ook in het tweede bedrijf kwam Polen er nauwelijks aan te pas en was het vooral wachten op de 0-2. Die kwam er uiteindelijk na langdurig balbezit van de Argentijnen. Enzo Fernández vond Álvarez met een fraaie steekbal, waarna de aanvaller van Manchester City de rechterbovenhoek vond. Álvarez (zijnet) en invaller Lautaro Martínez (schot voorlangs) hadden het vizier vervolgens niet helemaal op scherp. Tagliafico zag een inzet in blessuretijd nog van de lijn gehaald worden, waardoor Polen door het oog van de naald kroop, daar het op basis van doelsaldo tweede werd in Groep C ten faveure van Mexico.