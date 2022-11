Mexico is heel, heel dichtbij maar komt toch tekort tegen Saudi-Arabië

Woensdag, 30 november 2022 om 22:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:14

Mexico en Saudi-Arabië zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het WK in Qatar. Mexico won weliswaar met 1-2 van Saudi-Arabië, maar dat was niet genoeg om tweede te worden in Groep C. Polen verloor namelijk met ‘slechts’ 0-2 van groepswinnaar Argentinië verloor, waardoor de Bialo-czerwoni op basis van doelsalso doorgaan als nummer twee.

Bij Mexico was er een basisplaats voor Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez, terwijl ook voormalig Eredivisie-spelers Héctor Moreno en Hirving Lozano aan het duel begonnen. PSV’er Érick Gutiérrez begon op de bank, net als Andrés Guardado en Uriel Antuna, die in Nederland een verleden hebben bij respectievelijk PSV en FC Groningen. Aan de kant van Saudi-Arabië was er opnieuw een basisplaats voor Salem Al-Dawsari en Saleh Al-Shehri, die vorige week beiden trefzeker waren tegen Argentinië (1-2 zege).

Doelpunt voor Mexico. Nog niet genoeg voor een plek in de volgende ronde, maar wat niet is kan nog komen.#SAUMEX pic.twitter.com/6Ds2BKq7o9 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 30, 2022

Mexico domineerde in de eerste helft en was meerdere keren dicht bij de openingstreffer. Zo waren Alexis Vega en Henry Martín al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk, maar doelman Mohammed Al-Owais wist beide spelers het scoren te beletten. Later in het eerste bedrijf hadden ook Orbelín Pineda (geblokte kopbal) en Álvarez (schot naast) het geluk niet aan hun zijde, terwijl Saudi-Arabië via Mohamed Kanno en Ali Al-Hassan nog gevaarlijk was. De vrije trap van Kanno ging echter over, terwijl Al-Hassan zijn kopbal vlak voor rust naast zag gaan.

Al vroeg in de tweede helft was het wél raak, en het was Mexico dat de voorsprong pakte. César Montes verlengde een hoekschop, waarna Martín klaarstond om de 0-1 binnen te tikken. Vijf minuten later werd het op prachtige wijze 0-2, toen Luis Chávez een vrije trap van ruim 25 meter in de bovenhoek wist te jagen. Mexico had de smaak te pakken en leek via Lozano zelfs op 0-3 te komen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Deze is mooi genoeg om twee keer te tellen. Zou ook handig zijn voor Mexico, want broodnodig om door te gaan. Maar ja, da is nie. #SAUMEX pic.twitter.com/7V8cJpLDcM — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 30, 2022

Ondertussen was Argentinië op een 0-2 voorsprong gekomen tegen Polen. Mexico stond daardoor virtueel zowel qua puntenaantal als qua doelsaldo gelijk met Polen, waardoor het aantal gele kaarten op dit WK de doorslag zou geven. Dat was in het nadeel van Mexico. Daarom ging de ploeg van Gerardo Martino op jacht naar de derde goal, in de hoop zich van een beter doelsaldo dan Polen te verzekeren. Nadat Lozano, Martín, Chávez en Pineda dicht bij die derde goal waren, leek Antuna hem alsnog te maken. De treffer werd echter opnieuw afgekeurd wegens buitenspel. Mexico bleef jagen op de 0-3, maar incasseerde in de blessuretijd juist de 1-2 door Al-Dawsari. Daardoor moest el Tricolor genoegen nemen met de derde plaats in Groep C.