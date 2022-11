Cynische Martínez haalt uit: ‘Wie die dit verhaal bedacht heeft, is een genie'

Woensdag, 30 november 2022 om 20:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:17

Bondscoach Roberto Martínez van België noemt de berichtgeving van L’Équipe over ruzies in de spelersgroep ‘fake news’. De Franse sportkrant schreef maandag dat de pijnlijke nederlaag van België op het WK tegen Marokko de verhoudingen in de kleedkamer extra op scherp heeft gezet. Volgens L’Équipe raakte de selectie in de felle onderlinge discussie na afloop verdeeld in twee groepen, waarbij Eden Hazard en Jan Vertonghen neus aan neus stonden in de kleedkamer.

Martínez oogde enkele dagen later getergd en sprak het opmerkelijke verhaal tegen. “We zagen ineens een storm die van buitenaf kwam. Er zijn blijkbaar media die graag springen op fake news”, zei de bondscoach van België op de persconferentie in aanloop naar het cruciale groepsduel met Kroatië. “Misschien hebben we al voor de start van het toernooi te veel geluisterd naar de geluiden van buitenaf. De groep is er zich nu nog meer bewust van dat we zoiets niet moeten doen. Weet je: de les is dat we op onszelf zijn aangewezen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het vermeende verhaal zit Martínez duidelijk hoog, zo bleek toen hij er later nog een vraag over kreeg. “Een land als Frankrijk heeft goed werk geleverd met een verhaaltje dat het Belgische nieuws domineerde. Het toont aan dat de wil om negatief nieuws te vinden rond dit team groter is dan het team aan te moedigen en te genieten van de beste generatie in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Ik weet niet wie het gelekt heeft, maar de persoon die het bedacht heeft, is een genie. Die persoon heeft geprobeerd zijn eigen WK te winnen, in plaats voor België. Hij is voor persoonlijk succes gegaan, maar scoorde wel een eigen doelpunt voor België.”

Het verhaal werd eerder ook al ontkracht door Hazard zelf. "Wij hebben niet gevochten. Jan is groter dan ik", zei de aanvaller van Real Madrid gekscherend tijdens een persconferentie. "Nee, er is niets van waar. Er was geen discussie. Jan en ik kunnen nog steeds goed overweg. Dat ik wel heb gezegd dat onze verdedigers niet de snelste zijn? Jan vroeg me of ik dat inderdaad had gezegd. Ik zei lachend dat hij niet zo snel meer is. Hij gaf me gelijk. Iedereen kent mij. Ik zeg weleens iets met een kwinkslag."

België moet alle zeilen bijzetten om zich te verzekeren van de knock-outfase. De ploeg van Martínez neemt het donderdag in de laatste groepswedstrijd op tegen Kroatië. Bij een overwinning op de vicewereldkampioen is de volgende ronde een feit. De andere poulewedstrijd gaat tussen Marokko en Canada.