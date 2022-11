Cruijff gaat in op toekomst Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona

Woensdag, 30 november 2022 om 20:03 • Sam Vreeswijk

Jordi Cruijff is op de Catalaanse tv-zender TV3 ingegaan op de toekomst van Frenkie de Jong en Memphis Depay bij Barcelona. Volgens de sportief directeur van de Spaanse grootmacht liggen er geen plannen om de Nederlanders te verkopen, ondanks het feit dat Barcelona spelers moet verkopen als het in de winter grote bedragen wil uitgeven aan aanwinsten.

“In augustus had Memphis mogelijkheden om te vertrekken, maar daar kwam het uiteindelijk niet van”, aldus Cruijff. “We zullen zien. Lewandowski is nu voor drie wedstrijden geschorst (als gevolg van zijn rode kaart tegen Osasuna en zijn reactie daarop, red.). Als we nog blessureproblemen krijgen in de voorhoede, waar we niet op hopen, dan heb je Memphis misschien weer nodig.”

Cruijff voegt daaraan toe dat er ook voor De Jong geen ‘exitstrategie’ is. Een belangrijke concurrent van de 25-jarige middenvelder bij Barcelona is Sergio Busquets, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt. De 34-jarige Spanjaard, die volgens diverse media wel oren zou hebben naar een avontuur bij het Amerikaanse Inter Miami, heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. “De club moet weten hoe zijn toekomst eruitziet, zodat we plannen kunnen maken”, zegt Cruijff over Busquets. “Maar hij heeft het recht verdiend om te beslissen hoe en wanneer hij de knoop wil doorhakken.”

In het interview gaat Cruijff ook in op de belangstelling van Barcelona in Endrick, de zestienjarige spits van Palmeiras. De Catalanen hebben inmiddels al een gesprek gehad met de Braziliaan. “Het was meer dan alleen onderhandelen. We wilden dat hij de club leerde kennen en begreep hoe wij te werk gaan in alle geledingen. Het eerste contact was heel positief”, zegt Cruijff daarover. Naast Barcelona zijn ook onder meer Paris Saint-Germain, Real Madrid en Chelsea nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van het toptalent.