Franse tv stuurt miljoenen kijkers met verkeerde uitslag reclame in: ‘Prutsers’

Woensdag, 30 november 2022 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

Miljoenen Franse televisiekijkers zijn woensdagavond minutenlang in de waan geweest dat hun nationale elftal een punt had gepakt tegen Tunesië. De zender TF1 startte aan het eind van de wedstrijd het reclameblok te vroeg in, waarna de late 1-1 van Antoine Griezmann alsnog werd afgekeurd door een VAR-ingreep. "Veel Franse kijkers denken dat het 1-1 is geëindigd. Prutsers", zegt correspondent Jurriaan van Wessem op Twitter.

Het Franse B-elftal dat Didier Deschamps het veld instuurde kon tegen Tunesië geen minuut imponeren. Les Bleus, die al geplaatst waren voor de laatste zestien op het WK, waren op weg naar een 1-0 nederlaag door een doelpunt van Wahbi Kazri. In de absolute slotfase leek invaller Griezmann alsnog voor een punt te zorgen, maar scheidsrechter Matthew Conger trok de treffer na minutenlang beraad in vanwege buitenspel in de aanloop. Waarschijnlijk omdat de wedstrijd, zoals zo vaak op dit WK, ver uitliep, had de Franse tv de reclame toen al ingestart.

Unieke fout bij TF1, waar de zender na de goal van Griezmann denkt dat wedstrijd is afgelopen en een reclameblok de ether instuurt op het moment dat de treffer door de VAR wordt herroepen. Veel Franse kijkers denken dat het 1-1 is geëindigd. Prutsers. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) November 30, 2022

Het is niet voor het eerst dat TF1 in de fout gaat, zo memoreert Van Wessem. "29 jaar geleden vierde de zender al de kwalificatie voor het WK 1994 in september, totdat een Nederlandse journalist die redactie lachend voorrekende dat Frankrijk echt nog één punt nodig had voor kwalificatie. Dat vonden ze bij TF1 niet zo'n belangrijk detail."