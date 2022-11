Tunesië stunt tegen erbarmelijk Frankrijk maar moet alsnog naar huis

Woensdag, 30 november 2022 om 17:59 • Wessel Antes • Laatste update: 18:33

Tunesië is ondanks een knappe 1-0 zege op Frankrijk uitgeschakeld op het WK. Het elftal van bondscoach Jalel Kadri kan zich met opgeheven hoofd opmaken voor de terugvlucht, waar Didier Deschamps minder tevreden zal zijn over de laatste groepswedstrijd van les Bleus. Wahbi Kazri kroonde zich na rust tot matchwinner, maar dat was niet genoeg voor de volgende ronde van het prestigieuze eindtoernooi. Frankrijk plaatst zich als koploper van Groep D voor de achtste finales, terwijl ook Australië meegaat naar de volgende ronde.

Bondscoach Deschamps besloot zijn elftal op maar liefst negen posities te wijzigen. Alleen Raphaël Varane en Aurélien Tchouaméni bleven staan bij Frankrijk na de 2-1 zege op Denemarken van afgelopen zaterdag. Real Madrid-middenvelder Eduardo Camavinga begon opvallend genoeg als linksback, terwijl keeper Steve Mandanda (37 jaar en 247 dagen oud) door zijn optreden van woensdag de oudste speler ooit in het Franse nationale elftal is. Bij Tunesië kreeg Montpellier-spits Khazri zijn eerste basisplaats van dit toernooi.

De Fransen lieten vanaf de eerste minuut de indruk achter weinig energie te willen verspillen. Zonder sterren als Kylian Mbappé en Antoine Griezmann was het elftal van Deschamps zichzelf niet. Varane moest al na vijf minuten een ingedraaide corner van zijn eigen doellijn afkoppen. Drie minuten later leek Nader Ghandri met een volley te scoren vanuit een vrije trap, maar de Tunesische verdediger begaf zich in buitenspelpositie. Pas halverwege de eerste helft werd Frankrijk gevaarlijk via Kingsley Coman, maar de aanvaller van Bayern München zag zijn poging naast gaan. Vlak voor rust kon Mandanda nog maar net een schot van Khazri keren.

Een kwartier na rust tekende diezelfde Khazri alsnog voor de openingstreffer. De 31-jarige spits ontving de bal op de middellijn, mocht vervolgens het halve veld oversteken zonder aangepakt te worden, en wist Mandanda te verschalken met zijn verkeerde been: 1-0. Vervolgens bracht Deschamps onder meer Mbappé en Adrien Rabiot om een blamage te voorkomen. Later deed de keuzeheer ook nog een beroep op Griezmann en Ousmane Dembélé

Ook tegen de wereldsterren wist Tunesië in de slotfase knap overeind te blijven. De Fransen wisten nauwelijks voor gevaar te zorgen. Aymen Dahmen had nog een knappe reflex in huis op een schot van Mbappé. In de absolute slotseconde werd een doelpunt van Griezmann nog afgekeurd vanwege buitenspel, al zullen de Fransen die beslissing flink in twijfel trekken.

De Tunesiërs kijken des te meer met chagrijn naar Denemarken, daar het Scandinavische land met 1-0 onderuitging tegen Australië. Zodoende gaan de Socceroos als nummer twee, achter koploper Frankrijk, door naar de achtste finales. Tunesië is als nummer drie uitgeschakeld, terwijl de Denen op pijnlijke wijze als hekkensluiter in Groep D eindigen.