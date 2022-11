Australië schopt lamlendig Denemarken verrassend uit WK en gaat zelf verder

Australië heeft zich woensdag met een zege voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor de achtste finales van een WK. De ploeg van bondscoach Graham Arnold verdedigde met hand en tand tegen Denemarken, waarna Matthew Leckie met een uur op de klok uit een counter de enige treffer aantekende: 1-0. Australië eindigt tweede in Groep D achter Frankrijk. Zaterdag speelt het in de achtste finale tegen de nummer één van Groep C.

Bondscoach Kasper Hjulmand besloot zijn basiself ten opzichte van het verloren groepsduel met Frankrijk (2-1) voor de cruciale ontmoeting met Australië op drie posities te wijzigen. Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen en Mathias Jensen kwamen in de ploeg, hetgeen ten koste ging van Victor Nelsson, Mikkel Damsgaard en Andreas Cornelius. Kasper Dolberg, die tegen Tunesië (0-0) nog in de basis begon, moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Voor de andere ex-Ajacieden Christian Eriksen en Rasmus Kristensen ruimde Hjulmand wel een basisplaats in.

De Denen wisten dat alleen een zege genoeg zou zijn om zeker te zijn van een plek in de achtste finales en begonnen daardoor met aanvallende intenties aan het duel. Jesper Lindstrom leek van dichtbij de openingstreffer aan te kunnen tekenen, maar moest toezien hoe Leckie zich knap voor zijn schot gooide. Jensen trachtte vervolgens Mathew Ryan in de korte hoek te verrassen, echter reageerde de sluitpost alert. Bij een hachelijk moment in de eigen zestien kon de doelman zich andermaal onderscheiden door de bal met zijn voeten weg te werken.

Denemarken slaagde er gaandeweg de eerste helft steeds minder vaak in om gevaarlijk te worden. Ook na rust leunde Australië op zijn stugge defensie. Met Dolberg en Damsgaard in de ploeg voor Jensen en Braithwaite hoopte Hjulmand met een uur op de klok alsnog iets te forceren. Binnen een minuut keken de Denen echter tegen een 1-0 achterstand aan, toen uitgerekend Dolberg balverlies leed in het strafschopgebied van de Australiërs, waarna the Socceroos razendsnel omschakelden. Joakim Maehle bleef achteruit lopen, hetgeen Leckie de kans gaf om de lange hoek te vinden.

Denemarken kwam in het eerste groepsduel met Tunesië niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en het gebrek aan aanvallende stootkracht kwam ook in het laatste half uur tegen Australië overduidelijk aan het licht. Verder dan enkele schoten vanuit de tweede lijn kwam de ploeg van Hjulmand niet, waardoor een slotoffensief of sensationele comeback er nimmer in zat.