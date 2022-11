Pelé vanwege gezondheidsklachten opnieuw in ziekenhuis opgenomen

Woensdag, 30 november 2022 om 17:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:55

Voetballegende Pelé is vanwege gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. In september vorig jaar werd een darmtumor bij de oud-voetballer vastgesteld. Volgens ESPN Brasil heeft de drievoudig wereldkampioen met Brazilië het slechte nieuws te horen gekregen dat de chemotherapie die de afgelopen maanden is uitgevoerd, niet is aangeslagen.

Pelé zou 'zwellingen over zijn hele lichaam' hebben. Kely Nascimento, de dochter van Pelé, schrijft op Instagram dat er echter geen reden voor acute paniek is. “Hij is in het ziekenhuis voor medicatie. Er is geen sprake van een noodgeval of een nieuwe, slechte diagnose”, aldus Nascimento.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In september 2021 werd Pelé geopereerd om een tumor aan de rechterkant van zijn dikke darm te verwijderen. Hoewel zijn oudste dochter Kely toen ook zei dat het ‘goed met hem ging’, werd hij een paar dagen later opnieuw opgenomen op de intensive care. Op 30 september werd bekend dat Pelé de ic had verlaten om aan chemotherapie te beginnen. In februari van dit jaar kwam hij opnieuw in het ziekenhuis terecht, ditmaal vanwege ‘moeite met eten en slapen’ door een urineweginfectie. Het probleem hing samen met de chemotherapie die hij kreeg.

Pelé staat wereldwijd bekend als een van de beste en meest trefzekere voetballers ooit. In 2020 werd hij nog verkozen in het Ballon d'Or Dream Team aller tijden, met daarin ook onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Pelé geldt met 77 doelpunten in 92 interlands nog altijd als all-time topscorer van het Braziliaanse elftal en is met 643 goals ook clubtopscorer aller tijden van Santos.