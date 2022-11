Ajax stalt Kik Pierie tot einde van het seizoen bij Eredivisie-club

Woensdag, 30 november 2022 om 16:51 • Wessel Antes • Laatste update: 17:08

Kik Pierie maakt het seizoen af bij Excelsior, zo laat Ajax weten in een officieel persbericht. De 22-jarige verdediger is daarmee de eerste winterse aanwinst van de Kralingers. Pierie, die zich bij Ajax in een uitzichtloze situatie bevond, trainde vanmorgen al mee met de selectie van Marinus Dijkhuizen. In Amsterdam ligt hij nog vast tot medio 2024.

Bij Excelsior zal Pierie de strijd aangaan met centrale verdedigers Redouan El Yaakoubi, Maxime Awoudja, Sven Nieuwpoort en Serano Seymor. Ook kan hij dienen als extra linksback, aangezien Nathan-Tjoe-A-On tijdens de eerste seizoenshelft de enige optie was voor Dijkhuizen op die positie. De twintigjarige Rotterdammer maakte echter wel indruk, waardoor het aannemelijk is dat Pierie in eerste instantie voor het centrum gehaald is.

?? ?????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ????????

De linker centrale verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Amsterdammers.



????? #samensterk #Pierie2023 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) November 30, 2022

Maandag werd al bekend dat Pierie niet met Ajax was afgereisd naar Marbella. De Amsterdammers zijn momenteel in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, maar voor Pierie was geen plek in de 27-koppige selectie. Ook Lisandro Magallán en Lucas Ocampos maken geen deel uit van de selectie van Alfred Schreuder, evenals Sontje Hansen, die het nog niet eens kan worden met de club over zijn aflopende contract.

Ajax nam Pierie in de zomer van 2019 voor vijf miljoen euro over van sc Heerenveen, waar hij al 71 duels in de hoofdmacht achter zijn naam had staan. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers kwam het tot dusver niet, zelfs niet in de TOTO KNVB Beker. Pierie speelde in totaal 37 wedstrijden voor Jong Ajax, waarvan vijftien in het huidige seizoen. Tussendoor speelde de linksbenige verdediger wel 27 Eredivisie-wedstrijden op huurbasis bij FC Twente.